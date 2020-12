Súplica a ciudadanía: ’Quédate en Casa, No es tiempo de Fiestas’

• Coparmex CDMX refuerza campaña de concientización y coloca 50 Espectaculares



• También, implementa entre sus afiliados, redes sociales y página web difusión de medidas sanitarias



En México los efectos de la pandemia han ocasionado fuertes impactos no solo en la salud, sino también en la economía de las familias. No hay que olvidar que nuestro país ocupó el último lugar en manejo de Covid-19 y tuvo cerca de 11 millones de mexicanos expuestos a caer en pobreza extrema. Y, ante esta encrucijada, hoy más que nunca se necesita de la responsabilidad ciudadana.



Ante este panorama, el Centro Empresarial de la Ciudad de México urgió a la solidaridad ciudadana para combatir en unidad y responsabilidad el semáforo rojo decretado por el Gobierno capitalino ante el alza de contagios y hospitalizaciones en la capital.



Refiere el dirigente de Coparmex CDMX, Armando Zúñiga Salinas que ante esta crisis sanitarían, y actuando en unidad y solidaridad con el Gobierno de la Ciudad de México, se colocaron 50 espectaculares en puntos importantes de la Ciudad con la campaña: ’Quédate en Casa, No es tiempo de Fiestas’, con el objetivo de contribuir de manera decidida para bajar la curva de contagios por el virus; así como la saturación de hospitalizaciones en la entidad.



En entrevista, dijo que a este esfuerzo gubernamental ’se suma la campaña que el Centro Empresarial implementó entre sus cientos de afiliados, sus redes sociales y página web, desde donde se hace un llamado a la responsabilidad ciudadana para fomentar el uso del cubrebocas en todo momento, sobre todo en el transporte público; a mantenerse en casa y a evitar realizar y participar en reuniones sociales, con el objetivo, también, de ser solidarios con el heroico personal de salud en la Capital.



El líder empresarial destacó que COPARMEX CDMX refrenda su compromiso con la salud de los capitalinos, fomentando acciones y mensajes positivos, actuando en unidad y solidaridad con el Gobierno de la Ciudad de México, con el fin de encontrar las soluciones necesarias que permitan hacer frente a la pandemia y sus efectos negativos en la salud de las personas y la economía local.



Cabe señalar que en un mensaje a los Consejeros, Zúñiga Salinas reiteró que este Centro Empresarial siempre será sinónimo de SOLIDARIDAD y RESPONSABILIDAD y más en estos momentos tan complejos para la Ciudad.



Expuso que con estas acciones, COPARMEX Ciudad de México demuestra su compromiso con la salud de los capitalinos y le ofrece al Gobierno de la Ciudad ser un actor proactivo y solidario para colaborar en conjunto, a fin de alcanzar soluciones que nos permitan en unidad, hacer frente a la pandemia y sus efectos.