Suprema Corte decidirá validez de otra consulta popular que busca enjuiciar a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite una nueva solicitud de consulta popular para enjuiciar a ex presidentes realizada por un grupo de ciudadanos que recolectaron las firmas necesarias, apenas unas semanas después de validar aquella que pidió el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.



’Esta Suprema Corte es competente para conocer de la constitucionalidad de la materia de la consulta popular de que se trata, y al haberse presentado oportunamente la petición y no existir motivo legal de improcedencia, se admite a trámite’, señalan los estrados judiciales de este jueves consultados por Infobae México.



El caso fue turnado al ministro Luis María Aguilar Morales, ’pues la materia de la presente consulta se encuentra estrechamente relacionada con la analizada en la revisión de la constitucionalidad de la materia de consulta popular 1/2020″, en referencia a la que determinó la constitucionalidad de la consulta solicitada por López Obrador.



Además, la Corte argumentó que, al designar a Aguilar Morales en este caso, buscan ’aprovechar el conocimiento adquirido al resolver’ el anterior. La revisión de constitucionalidad de la materia de una consulta popular convocada por el Congreso de la Unión recibió el número de expediente 2/2020.



Y es que el solicitante de la revisión, como marca la ley, fue el presidente del Senado, Eduardo Ramírez, luego de que un grupo de ciudadanos afines a Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y con mayoría en el Congreso, recabaran las firmas necesarias.



Se trata de una consulta popular promovida por la ciudadana Norma Ariadna Sánchez Bahena y el ciudadano Manuel Vázquez Arellano. Esta propuesta consiguió juntar casi 2.54 millones de firmas, de las cuales el INE (Instituto Nacional Electoral) validó 2 millones 116,837, es decir, el 2.3% del padrón del país, apenas por encima del 2% requerido.



Estos ciudadanos, a través del Senado, buscan que la Corte determine lo correspondiente sobre la constitucionalidad ’en relación con la posibilidad de que las autoridades correspondientes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, durante y después de sus respectivas gestiones’.



Curiosamente, el ministro Aguilar Morales propuso un proyecto que desechaba la solicitud del actual mandatario mexicano, que buscaba preguntar a la ciudadanía si estaba a favor de enjuiciar a sus antecesores en el cargo en caso de encontrarlos responsables de diversos delitos. El magistrado incluso calificó la propuesta como un ’concierto de inconstitucionalidades’.



Sin embargo, con una mayoría de 6-5 en el Pleno de la SCJN, comandada por el ministro presidente Arturo Zaldívar, el máximo Tribunal del país resolvió en octubre que la solicitud de consulta popular era constitucional. Sin embargo, modificó la pregunta y eliminó todos los nombres de ex presidentes.



En su lugar, la pregunta que se realizará a la ciudadanía en agosto de 2021 cuestiona a los ciudadanos si está de acuerdo en que se investiguen y en su caso se juzguen ’decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos’.



Se espera que la nueva solicitud de consulta popular se discuta en el Pleno de la Corte antes del receso decembrino, de acuerdo con fuentes judiciales consultadas por este medio. Sin embargo, la resolución sobre su constitucionalidad permanece como incógnita.