Suprema Corte invalida ‘Ley Bonilla’

En una sesión vía remota, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró invalida la reforma al artículo octavo de la Constitución de Baja California para ampliar de dos a cinco años el periodo de gobierno de Jaime Bonilla



Los ministros respaldaron por unanimidad el proyecto del ministro Fernando Franco para revertir la cuestionada ’Ley Bonilla’, mismo que considera que viola los principios democráticos de la Constitución y de certeza electoral, seguridad jurídica y no reelección.



’La duración de los cargos de elección popular es una condición determinante del voto, no se limita a quién debe gobernar en qué cargo y por cuánto tiempo, no puede sostenerse que exista una elección de gobernantes sin el conocimiento certero’, detalló el ministro.



por su parte Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, señaló que la reforma aprobada por el Congreso de Baja California constituyó un ’gran fraude a la constitución y el sistema democrático’.



’Bajo la apariencia de que estaba actuando en uso de su facultad legislativa y en ejercicio de su competencia para legislar sobre su organización política el Congreso de Baja California alteró los resultados de un proceso electoral concluido al decretar por ley que un gobernador electo por dos años, ejercería el cargo por cinco’, afirmó el ministro presidente.



Esta declaración de invalidez y surtirá efectos a partir de la notificación al poder legislativo del Estado de Baja California.



Forbes