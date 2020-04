En carta a la opinion publica supuestos hijos biológicos del luchador Octagon lo acusan de abandono.



Redacción





A la opinión pública:



Nosotros somos los hijos biológicos del señor Octagón. Desde el momento de nuestro nacimiento, él abandonó a nuestra señora madre Sahori, y se negó a darle un apoyo para nuestra manutención. Tampoco nos dio un apoyo como padre pues se negó a vernos.



Nuestra madre se esforzó por sacarnos adelante. Hubo días que su trabajo no era suficiente o sufría lesiones que le impedían presentarse y no había para comer. De no ser por varios ángeles que siempre hemos tenido no hubiéramos podido subsistir.

Al paso del tiempo, nuestra mamá decidió demandar a Octagón para que nos diera su apellido. Sin embargo, dentro del juicio, él se atrevió a negar que había tenido una relación sentimental con ella. También nos negó. No quiso tampoco realizarse la prueba de ADN.



Al final, el tribunal le dio la razón a mi madre y dictó sentencia a nuestro favor, donde se nos reconoció como hijos. En virtud de que Octagón negó tener relación alguna con AAA y que no reconoció tener otros ingresos, el juez fijó una pensión, aunque ustedes no lo crean, de solamente un salario mínimo. Todo puede ser corroborado en el expediente judicial.



Después de esto Octagón habló con nuestra mamá y le dijo que no tenía dinero pero que la podía "apoyar" con una cantidad mucho menor a la dictada por el juez a pesar de ya ser muy baja. Él depositaba a nuestra madre en forma aleatoria, pero ni siquiera un salario mínimo.



Nunca recibimos un apoyo sentimental de él, pero un día, aún siendo niños, nos llamó para decirnos que quería que alguien usara el nombre Octagón Junior, para ayudarlo en el conflicto que tenía con la AAA por el nombre. Incluso nos sacó en una revista. Después de eso, nuevamente desapareció. Luego, supimos que había contratado a un actor para que fingiera ser su hijo y presentarlo en espectáculos de lucha libre.