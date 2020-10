’Sur 16’ Homenaje ’Va por ti Vampiro’

Sur 16 ofrecerá un homenaje a su fundador fallecido ’El Vampiro’, Noveno Aniversario Luctuoso.



Además, se presentarán como invitados especiales Luis Álvarez ’Haragán’, California Blues y Sangre de Avándaro





El concierto podrá disfrutarse de forma presencial y vía streaming este domingo 25 de octubre a partir de las seis de la tarde en la Arena Neza, en el Estado de México.



Boletos a la venta en el Whatsapp 5560981100.







Del barrio y para el barrio, la génesis de Sur 16 es la de un grupo de chicos que soñaron algún día sobresalir y lo consiguieron con creces. Buscaron su sonido recogiendo influencias por aquí y por allá y lograron al final cuadrar un estilo único que desde su origen rivalizó con el de otros artistas consagrados en el rock mexicano. Alejados de las pantallas de los medios, Sur 16 se convirtió en leyenda por su propio peso y mérito, miles de fans en México los reconocían en la calle, les pedían sus autógrafos y fotos y ellos, en su sencillez, se dejaban querer. Llevaban apenas su primera placa denominada ’Andén Acústico’, pero su fundador y compositor Javier Rangel ’El Vampiro’, sin saberlo, había nacido para leyenda. Hoy, a 9 años de su muerte, su grupo lidereado ahora por su hijo Ángel Alejandro Rangel ha decidido brindar un homenaje a 9 años de su fallecimiento, con un concierto que se llevará a cabo de forma presencial y vía streaming este Domingo 25 de octubre a partir de las seis de la tarde en la Arena Neza, en el Estado de México.







Desde su origen Sur 16 ha sido influenciado por todas ésas grandes leyendas urbanas y rupestres, dándose a conocer de forma masiva por su primer disco "Andén Acústico" de 1998, emergido desde el subsuelo, literalmente, de los andenes del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de México y de ahí trasladarse a los centros neurálgicos de entretenimiento de la Ciudad de México y la periferia, lugares netamente urbanos. Su poesía urbana es eso, un canto a los dramas de una gran ciudad que no cede. Fundada y alimentada con composiciones de Javier Rangel más conocido como "El Vampiro", "Tomando Café" es su primer sencillo que literalmente hace que todo mundo voltee a mirarlos. Y es que fue tal el éxito que obtuvo, que de inmediato rivalizaron con las bandas estelares de entonces, que solo miraban como este grupo de chicos crecía exponencialmente. En ese mismo año grabarían su segundo trabajo discográfico "Atrapado en los Recuerdos" en donde sus clásicos empiezan a surgir con rolas como "Eco de Blues".







El sonido de la banda se distingue de algunas otras del rock urbano ya que presenta temas de amor y desamor con mezclas de la acústica de Arturo Meza y el blues tradicional de otras bandas como El Tri. A lo largo de la historia de la banda han sido producidos discos que conservan la temática de la banda y donde domina el blues acústico combinado con letras llegadoras a la raza urbana y no tan urbana. En el año 2000 se edita su tercer disco bajo el nombre de "Después de Todo" en donde se recopilan algunas rolas de sus dos primeras producciones con algunas canciones inéditas como "Sucio Rincón" y "Caricias al Corazón". Más adelante producen su cuarto material con canciones nuevas "Cuando Vuelva la Lluvia" y ’Ella o El’, es un sencillo de este disco con gran contenido social, esta última; escrita en el Blvd. Manuel Ávila Camacho, Veracruz en donde sobresalen rolas depresivas de intensa melancolía. "Bellos Recuerdos" se convierte en un hit de la banda muy recordado por su público.







Sur 16 es una banda que no se encasilla en un sonido o algún género de manera empecinada como lo hacen otras bandas de rock urbano. A lo largo de su trayectoria se pueden escuchar canciones que navegan desde el rockabilly, el blues, el rock, lo rupestre y hasta lo bohemio. Una banda que ha logrado estar dentro del TOP 10 de bandas urbanas del país. Habían pasado muchos años para que surgiera un grupo de rock que mostrara un lado amable a todos los que conforman este medio que ser rockero no es estar en el caos, consolidándose como un proyecto joven con altas expectativas, con un gran potencial en las composiciones que son digeribles para cualquier sector de la población, económico, social o de otro tipo, con temáticas que llegan al corazón y que dejan un mensaje positivo de amor y paz en los corazones de quien les escucha, con las ganas de superación que han hecho posible el desarrollo perfecto entre el grupo y su público, la banda que a fin de cuentas es la mezcla perfecta y clave del éxito en este medio.







En su actualidad y luego del gran éxito que tuvo ’El fantasma’ que incluso fue reconocido con un disco de oro por altas ventas y que marca el inicio de canciones originales en la voz de Ángel Rangel, la sangre nueva de la banda, recientemente el grupo dio a conocer la salida de ’Juntos por el rock’, editado nuevamente bajo el sello Discos Denver, con un recopilatorio de canciones que Javier Rangel tenía en maqueta y que salen por fin a la luz con la dirección y la madurez musical de Héctor Prado y Ray Arellano. En una primera parte de este disco, hay composiciones de Javier Rangel y Hugo Tamayo, mientras que la segunda parte ya son temas propios de Ángel Rangel, con una sensibilidad única y especial en la cual se percibe como nunca ése legado inmortal que corre por su sangre tras la pérdida de su padre, motivo del homenaje, en el año 2011.







El disco ’Juntos por el rock’ llega un año antes de cumplirse la primera década de la partida de Javier Rangel y es por ello que lo recordarán el próximo Domingo 25 de octubre a partir de las seis de la tarde en la Arena Neza, en el Estado de México, junto a los grupos Sangre de Avándaro y California Blues y Luis Álvarez ’Haragán’ con un show que podrá vivirse de forma presencial y en formato streaming.



Boletos y códigos disponibles en el Whatsapp 5560981100.