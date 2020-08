Surge propuesta seria para resolver crisis, Yair García propone invertir al sector primario

El dirigente de izquierda y político de profesión, Yair García Delgado dijo que la crisis económica por Covid-19 fue aún más dura porque todas las inversiones de los últimos años, fueron enfocadas al tema turístico y no al sector primario como pesca, agrícola y ganadería, esto durante la entrevista realizada por el Pool de Medios ’Guerrero en Redes’.



Declaró que la coordinación entre el sector primario y las autoridades no ha sido suficiente y que es necesario modernizar y abrir rutas para agilizar el comercio de los cultivos en Acapulco y Guerrero.



Referente al tema electoral sostuvo que es necesario un relevo generacional en Morena y que las y los jóvenes deben ocupar más lugares en la política para que dar un giro a las políticas públicas que señaló necesitan actualizarse.



Cuestionado referente a los apoyos alimentarios otorgados en colonias de la zona poniente de la ciudad, Yair García sostuvo que como dirigente social está obligado a ayudar a su comunidad y que los apoyos han surgido de gestiones y recursos propios y no del erario como lo hacen funcionarios públicos con fines netamente electorales, aprovechando la calamidad que dejó el coronavirus.



Detalló que sus esfuerzos de sus actividades como Foro Ciudadano, Cabildo Juvenil y entrega de tinacos han sido enfocados en generar ciudadanía responsable que puedan elegir con criterio los nuevos representantes ante los congresos y autoridades gubernamentales.



’Los ciudadanos debemos asumir la responsabilidad que nos toca, como pagar impuestos, tirarla basura en sus lugar, conservar la ciudad entonces tendremos derecho de pedir a las autoridades cuentas limpias y transparentes, entonces podremos estar informados de los resultados de nuestras autoridades y formaremos un criterio para elegir a los gobernantes que merecemos’, recalcó.



Finalmente, Yair García Delgado quen también es el Aval Ciudadano en la Clínica de Hogar Moderno, admitió que está dispuesto a participar en la boleta para 2021 y que confía que la Cuarta Transformación le apueste a perfiles nuevos con empuje para continuar con el ’cambio verdadero’.