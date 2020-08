Sus municipios en la miseria y ellos gastan millones en vehículos para ellos y sus guaruras

Como si no hubiera necesidades en los ayuntamientos donde gobiernan, alcaldes hidalguenses destinan una parte importante de sus recursos no en aminorar la pobreza y hacer obra pública sino en costear lujosos vehículos así como para sus allegados, lo que se comen el presupuesto anual que tienen.



Si bien es cierto en términos de monto aquellos con zonas más pobladas son los que más gastan en este rubro, existen quienes gastan uno por cada 9 pesos que tienen en comprar y mantener los vehículos del ayuntamiento (11.2%) mientras otros sólo destinan el 3% del total de presupuesto que tienen para dicha finalidad.

Los que más gastan



Entre los alcaldes que más gastan en vehículos se encuentran los de Pacula, Tepeji del Río, Almoloya, Tepeapulco, Tizayuca, Acatlán, Mineral de la Reforma y Singuilucan.



Los referidos destinan entre el 8.24% y el 11.2% del total de su gasto en sostener su parque vehicular.



Pero los usos que han dado al parque oficial del ayuntamiento, es motivo de vergüenza nacional.



Para algunos de ellos el gasto en camionetas blindadas así como para vehículos que otorgan a sus empleados que hacen las veces de guardaespaldas podría verse “justificado” dado que por lo menos en Pacula, el alcalde que ganó las elecciones fue ejecutado, en tanto para el de Tizayuca su hijo sufrió un secuestro exprés.



En el caso del alcalde de Tepeji Moisés Ramírez Tapia, seguiría la tradición por la que su antecesor fue exhibido por medios de comunicación por comprarse una lujosa camioneta con dinero del erario; el de Almoloya Luis Maya Doro, entre otros usos, ha ocupado el parque vehicular para “fabricar culpables” como fue denunciado en julio del año pasado.



En el caso del alcalde de Tepeapulco José Alfonso Delgadillo, primero adquirió lujosas camionetas, una de las cuales, en complicidad con el cabildo, le otorgaron para darle un uso personal… ambas fueron supuestamente “robadas” y no se sabe del paradero de otras lujosas camionetas JAC; la del alcalde de Acatlán Benito Olvera Muñoz fue baleada luego de que lo “confundieran” con el sospechoso de un delito;



El alcalde de Mineral de la Reforma Raúl Camacho Baños causó indignación por la compra de 4 camionetas pick up modernas. Una de estas habría ido a parar con uno de sus comandantes de Seguridad Pública que fue denunciado por presuntos vínculos con el crimen organizado y por cobrar derecho de piso a giros negros.



Pese a que el alcalde de Singuilucan Mario Hugo Olvera Morales cuenta con un lujoso parque vehicular propio, también abusa del erario para adquirir vehículos de transporte e incluso, podría darse el caso de que todas estas facturaran su gasolina a nombre del ayuntamiento.



Dado que actualmente las actividades de las distintas áreas de transparencia se encuentran suspendidas por contingencia sanitaria a causa de COVID, el detalle de los vehículos comprados no se encuentra disponible -aunque en una posterior entrega se evidenciarán-.



Los datos oficiales de las Estadísticas de finanzas públicas estatales y municipales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan a los alcaldes que más gastan en vehículos de transporte, refacciones y gasolina: