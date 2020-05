Susana Harp, a la sucesión en Oaxaca

Sin duda, uno de los pretextos para generar escándalos de corruptelas en la 4T son los contratos con sobreprecios de 200% en la compra de los ventiladores por parte del hijo de Manuel Bartlett, León, quién ahora complica mucho su situación al conocerse que uno de sus socios es nada menos que un hampón conocido en Oaxaca por los niveles de saqueo y robos que realizara durante el gobierno de Gabino Cué, y que afectó sobre todo al sector salud, ya que logró imponer a varios comparadores intermediarios en el sector venidos del CCE con el visto bueno del presidente Enrique Peña Nieto, saqueando al sector por cerca de diez mil millones de pesos, quedando en la impunidad total. Hoy, como socio de León Bartlett, pues genera nuevamente el escándalo y da pie a pensar que la corrupción es real en algunos sectores de la 4T.



A lo mejor por ello el Presidente acaba de nombrar a la senadora Susana Harp, como un apoyo para el sector salud en Oaxaca, para brindarle oportunidad para que se fogueee y para que pueda mostrar su talento al pueblo oaxaqueño, por el bien de Oaxaca. Muchos interpretan este nombramiento como un esfuerzo del Presidente para colocar sus ficha a la sucesión gubernamental en Oaxaca y es lógico que los suspirantes de la 4T se vayan a poner nerviosos con este movimiento, pensando en que ella goza del apoyo del sector financiero que encabeza su tío Alfredo Harp Helú y no hay duda de que el financiero goza de una profunda amistad y confianza del Presidente al grado de darle dos mil millones de pesos para el impulso del beisbol, esto, en los tiempos de crisis, ya nos imaginamos los apoyos en los tiempos de recuperación.



Los oaxaqueños no tienen empacho en afirmar que Susana Harp también tiene derecho a buscar la ’grande’ y que es bueno que se le brinde la oportunidad de que conozca Oaxaca y sus problemas y la conozcan en Oaxaca como una de sus políticas en movimiento, claro que tendremos a muchos políticos de la tradicional 4T que ya se sentían con todos los derechos, preocupados por este nombramiento, y lo que todos deseamos es que esas pugnas internas que se generan ya dentro de los grupos de Morena no afecten los trabajos y desarrollo de la entidad, pensando en que no son los tiempos políticos sino los tiempos de salvar vidas y empeñarnos en la recuperación económica. A lo mejor, el Presidente, piensa que apoyando a Susana tiene ganado al financiero Harp Helú para que apoye los negocios en la recuperación que requerirá todo el esfuerzo en Oaxaca como base del desarrollo de la zona Sur del país.



Lo que es un hecho, es que los grupos políticos se empiezan a mover en forma adelantada para tomar sus posiciones para luchar en el proceso electoral por la grande, y en esto se requieren de muchos recursos, y todos buscan los patrocinios de los poderosos, algunos pensamos que cuando menos, en el esquema de Oaxaca, participarán, activamente, el grupo poderoso de Diódoro Carrasco Altamirano ligado a Gabino Cué, y por ello también se tiene la convicción de que por la enorme fuerza y relaciones de Jorge, el ’Coco’, Castillo, con los dos políticos, en caso de lograr sus aspiraciones, se mantendrá la impunidad para esos hampones, en ello, se tendrá que recordar que uno de los mejores apoyos para la carrera de Diódoro se recibía desde las oficinas de Banamex, por parte de Roberto Hernández y de Harp Helú, entonces dueños del dicho banco, y desde ahí salieron los apoyos para la candidatura de Vicente Fox, y por ello, se conservaron en el poder esos grupos ligados a la familia Harp, el asunto es que si llegara al poder Susana Harp se tendría que deslindar de los negocios y los manejos de su tío, porque si no lo hiciera se pondrían las cosas en duda y con condiciones de malestar social que afectarían al desarrollo de Oaxaca, y pensamos que, finalmente, los negocios si no tienen ni patria ni fronteras tampoco tienen controles familiares y es mejor para todos que los negocios se deslinden y separen de la política, porque sino quedaríamos en el neoliberalismo y en manos de la vieja guarda de la mafia del poder, y no creo que esto convenga en absoluto al presidente López Obrador que tendrá que terminar su mandato con una imagen impecable, para que pueda continuar en su labor por el cambio. También, se tendrá que recordar que Jorge, el ’Coco’, Castillo, nace a la política como jefe de relaciones públicas en el gobierno de Diódoro Carrasco y posteriormente, en la Secretaría de Gobernación, como secretario privado, así que vayan midiéndole el agua a los camotes que se pueden quemar…



Los proyecto de desarrollo planeados y aprobados por el presidente López Obrador y que cuenta con el apoyo del gobernador Alejandro Murat se podrán consolidar en este sexenio, pero deben de contar con las condiciones de paz social y de buen gobierno en los próximos años porque la columna vertebral, que es el corredor interoceánico, será tan importante o más que el Canal de Panamá, y la franja del desarrollo comercial y empresarial en la región, será vital para el impulso de todo el sur del país.



Por esa razón, la sucesión en Oaxaca, sin duda, es vital y se tendrá que generar con condiciones normales y no de confrontaciones de tribus o grupos de interés económico en la región.



Mucho bien se podrá hacer si la UIF lograra aclarar los movimientos y el origen de la enorme riqueza de Jorge, el Coco, Castillo, porque de esa forma se podrá demostrar que la lucha contra la corrupción llegará a donde tenga que llegar y no será una acción que solamente afecte a los contrincantes políticos, sino a gentes que tienen ligas de poder con el grupo de la 4T, y que en Morena, no se tienen los intereses de protección a los grupos de hampones conocidos independientemente de que digan que cuentan con apoyos políticos importantes en el actual gobierno. Así que esperemos los resultados de la UIF para ver para donde corren las aguas de la lucha contra la corrupción y la impunidad.



