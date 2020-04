¿Suspende actividades el Legislativo?

La amenaza del Covid-19 o coronavirus ha cerrado países enteros al flujo de viajeros internacionales, Estados Unidos entre ellos, y ha obligado a gobiernos a decretar casi estados de sitio o a decretar el aislamiento de zonas, barrios y regiones enteras, mientras que aquí en México ya derivó en convertir la Semana Santa en un mes de asueto, sin clases y prácticamente sin empleo.



La instrucción no oficial, pero casi obligatoria es que nadie salga de sus casas. En este contexto trascendió que los coordinadores parlamentarios de Diputados y Senadores han comenzado a ver la posibilidad de suspender las actividades del Congreso por lo menos durante las siguientes dos o tres semanas.



Por lo pronto, en ambas cámaras se han circulado sendos decálogos que buscan que empleados, legisladores, asesores y visitantes asuman una serie de acciones preventivas que podrían pasar en cualquier momento a decisiones obligatorias.



En el Senado y San Lázaro se mantiene una alerta y seguimiento puntual de la evolución de esta pandemia en el país ’para, en su caso, tomar otro tipo de medidas de inmediato’, se indicó.



Las presidentas de ambas mesas directivas –la panista Laura Rojas en el caso de los Diputados y la morenista tabasqueña Mónica Fernández, aspi como los presidentes de las juntas de Coordinación Política, senador Ricardo Monreal y Mario Delgado, respectivamente– coincidieron en sus mensajes por redes sociales que en todos los casos los acontecimientos respecto del coronavirus las cosas ocurre en forma vertiginosa.



Fernández recordó que el artículo 73 fracción XVI de la Carta Magna, indica que ’las acciones y protocolos nacionales los dispone el Consejo de Salubridad General’.



Y subrayó que, en el caso de la Cámara de Senadores, desde hace al más de 3 semanas, se implementaron acciones de prevención, como la restricción de accesos y de eventos públicos que no tienen carácter legislativo, además de la colocación de dispensadores de gel para el personal qué transita en todo el inmueble.



Y exhortó a todos dentro del Senado a compartir estas medidas con sus equipos y visitantes.



Existen, dijo, medidas extremas para evitar los riesgos de contagio, y se cancelaron actividades que no se sea la sesión plenaria y el trabajo de comisiones.



Como sea el coronavirus y sus consecuencias impactaron ya la vida normal del Congreso donde se encuentran ya muy avanzadas las reformas al outsourcing, para la legalización del uso de la marihuana y otros temas que han pasado al cajón de la espera forzada.



De igual forma quedó suspendido el pleito entre panistas y morenistas por el asunto del presunto espionaje.



Algunos considerar que este impasse involuntario servirá para que los involucrados en las reformas negocien y garanticen dictámenes con amplio consenso. Ya veremos al final en que ayudó o no este lapso de inmovilidad por el Covid-19.



Firme el T-Mec



En medio de la crisis sanitaria mundial de consecuencias inimaginables debido a la rápida propagación del contagio del coronavirus, una noticia vino a airear el ambiente nacional de conflictos y decepciones al anunciarse que el parlamento de Canadá, finalmente aprobó el T-MEC.



Uno que se congratuló de inmediato por esta aprobación fue Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado quien indicó que esta aprobación por la cámara de los comunes de Canadá, garantizará la modernización, dinamización y fortalecimiento de las economías de los tres países del norte del continente.



El líder la bancada senatorial de Morena consideró que con esta aprobación con un amplio consenso, se logra el último paso para que México y sus socios norteamericanos avancen con un nuevo acuerdo comercial.



Monreal indicó que es de esperarse que la Gobernadora General, Julie Payette, otorgue el Asentimiento Real, y que el Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, decrete la ratificación oficial del T-MEC.



Recordó que el 27 de febrero anterior, se aprobó un punto de acuerdo para que en el Senado de México se cree la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del T-MEC.



Ello tiene por objeto allegarse de información, dar seguimiento y acompañar integralmente los procesos de implementación de los compromisos y las obligaciones contraídas con el acuerdo. México y sus socios comerciales avanzan en la creación de la zona comercial más dinámica del planeta.



De elefante, cambió a toro reumático



Ayer, en San Juan Evangelista Analco, Oaxaca, Andrés Manuel López Obrador arremetió de nuevo en contra de ’la pasada administración’ sin mencionar nunca a Enrique Peña Nieto, por haberle dejado ’un gobierno igual que un toro viejo y reumático, de avance lento, que complica la entrega de apoyos’.



Explicó:



’Imagínense que para bajar los beneficios es una maraña de burocracia. Si bajamos lo recursos y se manejaban bien, me ayudan a gobernar. Esto es la democracia’, dijo sin que la mayoría entendiera que quería realmente decirles.



No es la primera vez que en concentraciones ciudadanas en sus giras finsemanales por el interior del país, López Obrador se queje de que la burocracia obstruye sus programas sociales y de reparto de recursos.



Sin embargo no anunció ni cambios en el método de reparto de beneficios ni sanción alguna a quienes dentro de su administración son los encargados ahora de aplicar esta dispersión de beneficios entre la población.



’En estos pueblos no hay ladrones. Eso es una gran ventaja, porque el principal problema que estamos enfrentando en este país es la corrupción, es el cáncer que está destruyendo a la nación y es lo que vamos a cortar de tajo. Se va a acabar la corrupción. Me canso ganso’, dijo ya en otro tono.



Y explicó que entregaría directamente los cheques a 50 alcaldes para el inicio de algunas obras carreteras en igual número de municipios.



Anunció que a fines de este año, cuando se apruebe el nuevo presupuesto, el de 2021, se incluirá una cláusula que permitirá que el gobierno federal entregue de manera directa el recurso a las autoridades municipales, autoridades que se rigen por usos y costumbres.



Así se invertirán 14 mil 200 millones de pesos a en los siguientes 3 años, lo que restará del sexenio, para construir caminos de concreto en las cabeceras municipales de Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero y Oaxaca.



Este pasado fin de semana López Obrador presentó su Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2018-2024 en San Pedro y San Pablo Ayutla.



Para cuando le lleguen los recursos a este Programa, ya habrán pasado los primeros 3 años.



López Obrador calificó de inversión histórica, de más de 78 mil millones de pesos para la conservación y modernización, terminar obras inconclusas y el programa de pavimentación de caminos.



El asunto es que López Obrador habla en estos eventos como si su gobierno no llevara ya año y medio de iniciado y sin considerar que el siguiente presupuesto iniciará en el primer trimestre de 2021, es decir, ya habían pasado 2 años y al menos 4 meses para entonces de su administración.



Sin embargo aseguró que en lo que resta de 2019, su programa contará con 2 mil 500 millones de pesos para las obras previstas. Faltarían entonces otros 75,500 millones para hacer realidad la totalidad de los 78 mil millones anunciados.



O sea…





