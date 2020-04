Suspende Ayuntamiento de Acapulco eventos masivos para evitar propagación de COVID-19

Como medida de prevención para evitar contagios y propagación de Coronavirus (COVID-19), el Gobierno de Acapulco suspendió temporalmente eventos masivos oficiales y ha recomendado a empresarios y particulares posponer conciertos, eventos culturales, deportivos y congresos en este destino de playa.



En conferencia de prensa, funcionarios municipales encabezados por la presidenta municipal Adela Román Ocampo, anunciaron diversas acciones sanitarias que están realizando en coordinación con hoteleros, restauranteros, operadores de terminales de autobuses, comerciantes y prestadores de servicios en general, para aplicar y recomendar a sus clientes.



La alcaldesa destacó que los tres niveles de gobierno enfrentan la situación de manera coordinada bajo los lineamientos que establecen los responsables de la Secretaría de Salud nacional, con base en la normativa de organismos internacionales en la materia para proteger a las personas, especialmente a las más vulnerables, que son los niños y adultos mayores.



El Gobierno de Acapulco asume con gran responsabilidad esta situación y por ello se decidió suspender actividades masivas. La difícil decisión se ha tomado, considerando que es de vital importancia hacer todo lo posible por resguardar la salud y la seguridad de residentes y turistas a quienes exhorta para que acaten las medidas preventivas.



En eventos que realice el gobierno porteño, sólo estarán las personas estrictamente necesarias en actividades públicas. En congruencia, la alcaldesa Adela Román Ocampo dijo que se suspende el Carnaval Acapulco 2020, el Fandango Internacional Literario, la Feria del Libro Internacional y Popular Acapulco, así como las sesiones de Cabildo abiertas. Además se está recomendando suspender congresos, eventos deportivos, culturales, artísticos organizados por empresas y organizaciones privadas.



La directora de Salud Municipal, Irma Elizabeth García Torres informó que los últimos reportes indican siete casos sospechosos en el estado de Guerrero, cinco resultaron negativos y dos positivos, se trata de un argentino atendido y aislado en Acapulco, y una ciudadana de Chilpancingo, confirmó oficialmente la Secretaría de Salud estatal la tarde de este lunes (cinco horas después de la conferencia de prensa que ofreció el Ayuntamiento porteño).



La funcionaria pidió a los ciudadanos mantener la calma, no generar alarma ni psicosis a través de las redes sociales, no realizar compras de pánico y seguir las recomendaciones de las instancias gubernamentales, a su vez pidió a los medios informativos no propagar información que carezca de veracidad y sobre todo que no sea emitida por las autoridades.



Entre las medidas sanitarias, García Torres destacó la recomendación de usar gel antibacterial, alcohol, lavarse las manos con agua y jabón, no saludar de beso, mano ni abrazo. Explicó que a nivel nacional se cuenta con la línea telefónica 800 0044 800 para solicitar información en caso de presentar síntomas, así también la página www.gob.mx/coronavirus.



El secretario de Turismo, José Luis Basilio Talavera compartió con los asistentes que ante la llegada de visitantes, prestadores de servicios, hoteleros, restauranteros, y sitios de concurrencia como el aeropuerto y terminales de autobuses, están aplicando las recomendaciones oficiales ante la eventual llegada de visitantes al puerto.



La suspensión de actividades escolares no significa que se adelantan vacaciones, pero no se descarta que los turistas vengan antes de las fechas previstas por el asueto de la Semana Santa, cuando comúnmente arriban a Acapulco 400 mil visitantes, por ello preparan estrictas normas sanitarias preventivas, anunciaron las autoridades que informaron además la cancelación de dos cruceros que tenían previsto anclar en el puerto.



Basilio Talavera indicó que en coordinación con la Dirección de Salud, prestadores de servicios y empresarios, se contemplan brigadas informativas y preventivas a través de módulos donde médicos y enfermeras atiendan a personas que puedan presentar síntomas de enfermedades respiratorias.



’Seguiremos trabajando y realizando todas las acciones y servicios públicos, además será reforzada nuestra campaña ’Acapulco Limpio y Querido’, porque permitirá reducir la contaminación y prepararnos para enfrentar con éxito la temporada de lluvias para mitigar riesgos, con ello vamos a evitar criaderos de moscos y que se propaguen otras enfermedades como dengue’, dijo en su oportunidad Juan Carlos Manrique García, coordinador de Servicios Públicos Municipales.



En esta conferencia estuvieron presentes, el síndico Javier Solorio Almazán, las regidoras Alba Patricia Batani Giles y Guadalupe Cortés Mendoza; el coordinador de Servicios Públicos, Juan Carlos Manrique García; el vocero del gobierno municipal, Silvestre Arizmendi Torres; la gerente de Estrella de Oro, Natziehlly Rebollar Rechy, y el presidente de restauranteros de Caleta y Caletilla, José Luis Laredo Vargas.