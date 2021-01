Suspende COPRISEM tienda de ropa en Toluca

•Señalan que operaban pese a que su actividad no está considerada como esencial, de acuerdo a los lineamientos del semáforo epidemiológico.



Toluca, Estado de México, .- Dos sucursales de una tienda de ropa en el municipio de Toluca fueron suspendidas por la Secretaría de Salud estatal, a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem) por estar en funcionamiento pese a ser un negocio no esencial.



Resultado de trabajos de supervisión que realizan verificadores del sector central, detectaron que el comercio ofrecía servicios que no están catalogados como esenciales y colocaron sellos de suspensión a las sucursales ubicadas en las colonias Francisco Murguía y Santa Clara de la capital mexiquense.



Durante el procedimiento los responsables del establecimiento se opusieron por lo que fue necesario la intervención de autoridades de seguridad pública para poder cumplimentar la acción.



Cabe señalar que la sanción a la que podría hacerse acreedor esta tienda por el incumplimiento a la normatividad sanitaria, podría ir desde una amonestación hasta la clausura y multa por 10 mil UMAS (unidades de medida y actualización).



En lo que va de la contingencia sanitaria la Coprisem ha suspendido 600 establecimientos por no cumplir con los protocolos sanitarios, ofrecer deficientes condiciones higiénico-sanitarias del lugar y del personal, no haber respetado el aforo y horarios establecidos, así como encontrar abiertos negocios considerados no esenciales.



La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México pone a disposición de la población el correo electrónico [email protected] y el teléfono 722 213 70 00, para recibir cualquier queja que se pudiera generar por el incumplimiento a la normatividad sanitaria.