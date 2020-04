Suspende Gobierno de Acapulco eventos masivos para evitar propagación de COVID-19

www.guerrerohabla.com



Acapulco, Gro. 18 de marzo, 2020.-Como medida de prevención para evitar contagios y propagación de Coronavirus (COVID-19), el Gobierno de Acapulco suspendió temporalmente eventos masivos oficiales y ha recomendado a empresarios y particulares posponer conciertos, eventos culturales, deportivos y congresos en este destino de playa.



En conferencia de prensa, la presidenta municipal Adela Román Ocampo anunció diversas acciones sanitarias que están realizando en coordinación con hoteleros, restauranteros, operadores de terminales de autobuses, comerciantes y prestadores de servicios en general, para aplicar y recomendar a sus clientes.



La alcaldesa destacó que los tres niveles de gobierno enfrentan la situación de manera coordinada bajo los lineamientos que establecen los responsables de la Secretaría de Salud nacional, con base en la normativa de organismos internacionales en la materia para proteger a las personas, especialmente a las más vulnerables, que son los niños y adultos mayores.



Dijo que en eventos que realice el gobierno municipal, sólo estarán las personas estrictamente necesarias en actividades públicas.



Román Ocampo dijo que se suspende el Carnaval Acapulco 2020, el Fandango Internacional Literario, la Feria del Libro Internacional y Popular Acapulco, así como las sesiones de Cabildo abiertas.



Además se está recomendando suspender congresos, eventos deportivos, culturales, artísticos organizados por empresas y organizaciones privadas.



La alcaldesa pidió a los ciudadanos mantener la calma, no generar alarma ni psicosis a través de las redes sociales, no realizar compras de pánico y seguir las recomendaciones de las instancias gubernamentales.



También pidió a los medios informativos no propagar información que carezca de veracidad y sobre todo que no sea emitida por las autoridades.



El secretario de Turismo, José Luis Basilio Talavera compartió con los asistentes que ante la llegada de visitantes, prestadores de servicios, hoteleros, restauranteros, y sitios de concurrencia como el aeropuerto y terminales de autobuses, están aplicando las recomendaciones oficiales ante la eventual llegada de visitantes al puerto.



’La suspensión de actividades escolares no significa que se adelantan vacaciones, pero no se descarta que los turistas vengan antes de las fechas previstas por el asueto de la Semana Santa, cuando comúnmente arriban a Acapulco 400 mil visitantes, por ello preparan estrictas normas sanitarias preventivas’



Basilio Talavera indicó que en coordinación con la Dirección de Salud, prestadores de servicios y empresarios, se contemplan brigadas informativas y preventivas a través de módulos donde médicos y enfermeras atiendan a personas que puedan presentar síntomas de enfermedades respiratorias.