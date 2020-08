Suspende juzgado asamblea convocada por grupo afín a Guillermo Álvarez

+Presentan a Jorge Borbón Morales, nuevo vocero de la cementera



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).-Parece interminable la pugna por el control de la Cooperativa Cruz Azul y el club de futbol. Antonio Marín, presidente del Consejo de Administración de la cementera –que cuenta con 10 mil 500 trabajadores–, informó que por orden del juzgado 60 en materia civil, expediente 392/2020, se cancela la asamblea general ordinaria programada, supuestamente, para este miércoles 26 de agosto, por el sector afín a Guillermo Billy Álvarez, debido a que la convocatoria se hizo en forma indebida.



Tras presentar como vocero a Jorge Morales Borbón Morales, en su turno al micrófono, explicó ayer –a través de un video en el que aparece junto a Marín–, que las oficinas donde se iba a celebrar la junta «no están en condiciones» de evitar un posible contagio masivo de coronavirus.



Y precisó que este martes harán una convocatoria para una asamblea ordinaria con todos los requisitos.



En días pasados el gobierno mexicano solicitó la intervención de la Interpol para localizar a Guillermo Álvarez Cuevas, ex presidente de la cementera y del equipo de futbol, quien tiene orden de aprehensión por uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, así como contra su cuñado, Víctor Garcés Rojo, ex abogado de la empresa.



Aparte de Billy, también fueron giradas órdenes de aprehensión contra Mario Sánchez, director financiero de la Cooperativa; Eduardo Borell, director jurídico; y del abogado Ángel Junquera.



En circular rubricada por Marín, se mencionó que Pablo Reséndiz García (afín a Álvarez) debe dejar de ejercer cualquier facultad o función inherente al puesto de gerente general de la planta de Lagunas, Oaxaca, en virtud de que en sesión del consejo de fecha 20 de junio de 2019 fue destituido de su cargo.



Por otra parte, con la buena marcha en el torneo de Liga MX, La Máquina, ubicada en el liderato general con 13 puntos, la posición de Jaime Ordiales gana fuerza para afianzarse en la conducción del equipo, en la parte administrativa, y se debilita la postura de Carlos Hermosillo, quien también es considerado para llevar las riendas del club en el que fue goleador.



Entre partidarios a Billy Álvarez y los llamados disidentes hay un punto de comunión: todos están contentos de ver a su equipo en la cima del torneo Guardianes 2020; no obstante, se acerca la definición en temas administrativos y el nuevo titular será dado de alta ante la Federación Mexicana de Futbol (FMF), que encabeza Yon de Luisa.



’Los auditores ya están revisando gastos y cuentas del equipo. Yo creo que en los próximos días el Consejo de Administración estará definiendo los demás cargos y dará de alta ante la FMF al nuevo presidente’, explicó el abogado Guillermo Barradas, quien reconoció que la propuesta por Carlos Hermosillo ya no es tan sólida.



El goleador veracruzano fue titular de la Conade en el sexenio de Felipe Calderón, a partir de 2006, y renunció en marzo de 2009 para buscar sin éxito una diputación por el PAN en su entidad. Como funcionario, la Auditoría Superior de la Federación le detectó un sobrejercicio por varios millones de pesos en 2008.



’Está latente (su elección), tengo entendido que es de las personas que la afición más quiere y respeta, eso lo está valorando el Consejo, y sí, efectivamente trae ahí el tema de la Conade que yo no conozco a fondo’, comentó.



Barradas remarcó que desde la semana pasada el Consejo de Administración trabaja en el futuro de La Máquina. ’Me imagino que estarán preparando cambios y buscando a las personas más adecuadas para encabezar la gestión, desean hacerlo democráticamente, someter a votación y entender qué es lo que quieren los cooperativistas’, opinó.



’Para todo ello, dijo, ayuda mucho la buena marcha del cuadro dirigido por Dante Siboldi.’ Aceptó que a Ordiales se le pidió ya no exhibir la manta de apoyo hacia Billy que sacaban los jugadores antes de cada partido, y tratara de mantenerse ajeno a las decisiones de la cooperativa, enfocándose sólo a lo deportivo.



’Lo ha hecho bien’, eligió al directivo.



En tanto, en Tula, Hidalgo, cerca de 400 trabajadores de la cementera identificados como simpatizantes de Billy Álvarez, ex presidente de la empresa y prófugo de la justicia, marcharon con velas encendidas la noche del domingo por calles y avenidas de la localidad de Jasso, en demanda de que haya paz y unidad entre los cooperativistas y en favor de una asamblea para elegir una nueva dirigencia.



