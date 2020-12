Suspende negocios por violar medidas sanitarias de Semáforo Rojo en Ecatepec

Ecatepec, Méx., a 31 de diciembre.- Autoridades de Ecatepec suspendieron un gimnasio cuyos encargados intentaron burlar las recomendaciones sanitarias del Semáforo Rojo y realizaban actividades encubiertas, en el pueblo de Guadalupe Victoria.



Igualmente continúan los recorridos de la Célula Covid para verificar que establecimientos, tianguis, mercados, comercio en vía pública y bazares navideños acaten las recomendaciones sanitarias para prevenir la propagación del Covid-19.



En dicho gimnasio de Guadalupe Victoria más de 20 personas realizaban actividades físicas sin contar con las medidas necesarias para evitar contagios de coronavirus, a pesar de que esta actividad está suspendida al ser considerada no esencial durante el Semáforo Rojo de la emergencia sanitaria.



Una denuncia alertó el funcionamiento del lugar, por lo que personal de diversas áreas del gobierno municipal acudió a verificar el reporte, entre ellas de Desarrollo Económico, Protección Civil, Contraloría Interna y Gobierno.



Una vez en el sitio, las autoridades se percataron que la entrada principal, en calle Francisco Villa, estaba cerrada con una cortina metálica, pero en la parte trasera del inmueble, en calle Módulo 1, ingresaban clientes y trabajadores, en un intento de burlar al personal de gobierno.



Autoridades municipales realizaron la inspección y en el interior del inmueble encontraron a más de 20 usuarios, que en su mayoría no hacía uso de cubrebocas, además de que el establecimiento no ofrecía gel antibacterial a quienes ingresaban.

Empleados de Desarrollo Económico solicitaron a los encargados del lugar las licencias para funcionar, pero no contaban con ningún documento, por lo que colocaron sellos de suspensión en la entrada trasera del inmueble, con el objetivo evitar el ingreso de usuarios y trabajadores.



Igualmente la Célula Covid continúa con recorridos en bazares navideños para evitar venta de alcohol y apego a las medidas sanitarias, además de invitar a locatarios, responsables de puestos ambulantes y demás comerciantes a seguir las medidas sanitarias debido al regreso al Semáforo Rojo de la emergencia sanitaria.



Las autoridades recorrieron los bazares de temporada de las colonias Fuentes de Aragón y Ciudad Azteca; también visitaron diversas unidades económicas para verificar que cumplan con la entrega de alimentos para llevar y que no ofrezcan bebidas alcohólicas en dichos establecimientos.



En el Bazar de Las Fuentes aseguraron dos puestos de bebidas alcohólicas que ofrecían productos preparados y artesanales como coctelería, pulque y curados; también fue suspendida una tienda de abarrotes donde vendían bebidas alcohólicas a jóvenes y permitían su consumo al interior del local, por lo que personal de Protección Civil y Desarrollo Económico colocaron sellos de suspensión en el negocio.



En la colonia Ciudad Azteca fue suspendida de manera provisional una crepería que permitía el acceso a los consumidores, sin respetar el aforo de 30% ni ofrecía los productos para llevar.



En el bazar de Ciudad Azteca las autoridades municipales exhortaron a los comerciantes a usar cubrebocas, otorgar gel antibacterial y no recibir comensales en negocios de comida, sólo para llevar.