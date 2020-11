Suspende Sedena sorteo del SMN por pandemia

CIUDAD DE MÉXICO.- 10 octubre 2020. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), informó que con el propósito de evitar contagio s de Covid-19, ha suspendido la fase del sorteo del Servicio Militar Nacional, en toda la República Mexicana por lo que todos los jóvenes que cumplieron 18 años, quedarán a disponibilidad de la Sedena hasta que se reactiven los procesos mediante los cuales se determina la forma en que cumplirán con su servicio militar nacional.



Fue a través de sus redes sociales, que la Secretaría informó dicha decisión. Cabe recordar que el sorteo del Servicio Militar Nacional, se lleva a cabo durante uno de los domingos del mes de noviembre de cada año, en las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento, donde se determina la forma en que los mexicanos alistados cumplirán con este trámite ya sea Encuadrados (Bola Blanca o Azul) en los Centros de Adiestramiento del Ejército, Armada o Fuerza Aérea Mexicana, o a Disponibilidad (Bola Negra) en las comandancias de Zona Militar ubicadas en los diferentes Estados del País.



Y una vez que esta etapa queda concluída, las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento, así como los Consulados de México en el extranjero, realizan el registro de los jóvenes varones mexicanos de la Clase (que cumplen 18 años de edad en el año en curso), Remisos y Mujeres Voluntarias que acuden a tramitar y obtener su Cartilla de Identidad del S.M.N., a fin de cumplir con sus obligaciones militares.



Servicio Militar



El reclutamiento se realiza los fines de semana (sábados y domingos) del mes de enero de cada año en las Junta Municipal y Alcaldías de Reclutamiento, a los que acuden a entregar su cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional los jóvenes que se alistaron, tanto de la clase y remisos, que obtuvieron Bola Blanca, Azul o Negra durante el sorteo.



También se incluyen los que no hayan acudido al mismo, los cuales son considerados como Bola Blanca; asimismo, se realiza la invitación a Mujeres Mexicanas de 18 años, para que de forma voluntaria participen en el Programa General de Adiestramiento del S.M.N.



El adiestramiento de los jóvenes que resultaron seleccionados, inicia a partir del mes de febrero y hasta el mes de noviembre de cada año, en el cual se capacita a los Soldados y Mujeres Voluntarias en Unidades Militares que fungen como Centros de Adiestramiento del Servicio Militar Nacional, sobre los conocimientos básicos de la Doctrina Militar vigente.



La última etapa para obtener la cartilla militar, es la liberación de la misma, donde las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina Armada de México, colocan Puestos de Entrega en las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento, para hacer entrega de las Cartillas de Identidad del S.M.N. y Hojas de Liberación al personal de Soldados que cumplió satisfactoriamente con su obligación constitucional ’Encuadrado’ o ’A Disponibilidad’.



Cuándo se estableció el Servicio Militar Nacional



La situación que prevalecía en Europa a partir de 1939, fue el motivo de la creación del Servicio Militar Nacional, la cual reclamaba que los pueblos tomaran medidas adecuadas para prevenir injustificadas agresiones, de tal manera que, a pesar de la tradicional y definitiva política de nuestro país, que nunca ha albergado propósitos de carácter bélico, se juzgó conveniente resolver los más trascendentales aspectos de la Defensa Nacional, como los que se refieren a la Instrucción Militar y al Servicio Militar Obligatorio, siendo necesario fortalecer los efectivos del Ejército con reservas capaces de responder con éxito a las exigencias de una guerra moderna.



Para solventar la situación, se crearon leyes y se implementaron programas para adiestrar y alojar a soldados del Servicio Militar Obligatorio.



El día 19 de agosto de 1940, se promulgó la Ley y Reglamento del Servicio Militar, misma que fue puesta en vigor 2 años después, el 3 de agosto de 1942, por decreto del entonces Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, General Manuel Ávila Camacho, iniciándose la materialización de este servicio con los jóvenes varones en edad militar, nacidos en el año de 1924 (clase 1924) quienes fueron encuadrados eI 1/o. de enero de 1943.



Objetivos del Servicio Militar Nacional



Capacitar a los Soldados y Mujeres Voluntarias del S.M.N. sobre los conocimientos básicos de la doctrina militar vigente, desarrollando en ellos habilidades, valores y virtudes.



Formar ciudadanos íntegros, responsables, disciplinados, sanos y respetuosos de los Derechos Humanos y la Equidad de Género.



Fortalecer sus valores cívicos y morales, el fervor y respeto a los Símbolos Patrios: la Bandera, el Himno y el Escudo Nacionales, con el fin de mantener el sentimiento de Unidad Nacional y amor a la Patria.



Adaptarse e integrarse a la vida militar.



Conducirse en todo momento con la Ética, Valores y Virtudes Militares que caracterizan a los miembros del Instituto Armado.



Responder al llamado de una movilización de la reserva a que pertenezca, para participar y contribuir a la seguridad y defensa de la Nación.



Coadyuvar en la aplicación del Plan DN-III-E para auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas o de desastres generados por fenómenos perturbadores de origen natural o humano.



Abrir espacios laborales a los Soldados del S.M.N. que cumplan encuadrados en las Compañías Regionales del S.M.N. en los que puedan ingresar a trabajar una vez que culminen su adiestramiento, capacitándolos a través de Empresas Privadas y/o Dependencias de la Administración Pública, en Talleres de Artes y Oficios, en áreas que dichas Empresas y/o Dependencias de la Administración Pública en cada Región Militar lo requieran.



Para qué sirve el Servicio Militar



La cartilla militar puede servir para solicitar la mayoría de los trámites importantes que hacemos, pero no forzosamente se tiene que presentar este documento.



Identificación Oficial: es una identificación oficial sin embargo, no es exclusiva ni una implementación para identificarse. Se puede presentar al realizar ciertos trámites como para la obtención de pasaporte, visa, entre otros.



Contraer matrimonio civil o religioso: Se puede utilizar para contraer matrimonio pero como ya mencionamos, no es obligatorio presentarla en el trámite.



Empleo: Las dependencias gubernamentales, de los tres niveles, las solicitan para realizar algún tramite laboral. Fuera del sector público, no es obligatoria para solicitar algún puesto.



Qué pasa si no hago el Servicio Militar



A pesar de que en la ley está establecido que no hay sanciones penales o administrativas a las personas que no realicen su Servicio Militar Nacional, no hacerlo podría traer consecuencias en el ámbito laboral o incluso para realizar alguno de los trámites que ya se mencionaron, además de que se estaría incumpliendo con un mandato constitucional.



De acuerdo con la Ley General del Servicio Nacional Militar, todos los funcionarios federales, estatales y municipales deben verificar que todos los mexicanos que acudan a realizar trámites hayan cumplido con su Servicio Militar Nacional y en caso de no ser así, deben remitirlos a las autoridades correspondientes para que lo realicen.



Además, como ya también se mencionó la cartilla liberada del Servicio Nacional Militar es un requisito para trabajar en algunas empresas privadas y públicas, lo que podría cerrar las puertas a oportunidades laborales.



Anteriormente, las autoridades de migración estaban obligadas a solicitar la cartilla militar liberada a todos los hombres que desearan salir del país, sin embargo, este requisito fue eliminado para tramitar el pasaporte en México durante el sexenio del ex presidente Vicente Fox.