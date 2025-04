Suspende gobierno de Ecatepec 20 construcciones irregulares en predio ’El Desmonte’

Ecatepec, Méx.-El gobierno de Ecatepec suspendió 20 construcciones irregulares en proceso de un fraccionamiento clandestino en el predio ’El Desmonte’ (ex rancho Cerro Gordo), ubicado en Santa Clara Coatitla, en operativo realizado con apoyo de policías municipales y elementos de la Secretaría de Marina.



Desde el inicio de su gestión, el pasado 1 de enero, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss determinó veda inmobiliaria en Ecatepec, toda vez que no existen espacios disponibles para la construcción de más viviendas en el municipio, debido a la saturación existente.



La Dirección de Desarrollo Urbano municipal, a cargo de Rosa Isela Beltrán Huerta, encabezó el operativo realizado el pasado 10 de abril donde colocaron sellos de suspensión en 20 construcciones irregulares iniciadas en el fraccionamiento clandestino localizado en avenida Ignacio Pichardo Pagaza, colonia Benito Juárez, pueblo de Santa Clara Coatitla, con el objetivo de crear un cinturón de contención contra lotificaciones ilegales en la zona.



Con esta acción, las autoridades de Ecatepec frenaron el avance de invasiones en el predio ’El Desmonte’ (ex rancho Cerro Gordo), donde todavía queda una pequeña zona verde; el área de Medio Ambiente municipal mantendrá vigilancia permanente en el lugar para evitar que continúen las invasiones clandestinas y la afectación al medio ambiente, ya que en la zona también fueron talados árboles.



El gobierno de Ecatepec evalúa diversas alternativas para frenar los asentamientos ilegales en el lugar, entre ellas la regularización de las viviendas consolidadas, en colaboración con los institutos Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis); la demolición de las casas construidas de manera ilegal y reubicación de sus habitantes, o iniciar acción penal contra los fraccionadores clandestinos de este sitio.



Policías municipales y elementos de la Secretaría de Marina brindaron apoyo logístico y de seguridad durante el operativo de colocación de sellos de suspensión.



Autoridades municipales mencionaron que con las acciones realizadas también atienden la problemática de incendios provocados y la tala ilegal de árboles, asociados a los intentos de fraccionamiento irregular del predio.