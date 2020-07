Suspenden 7 negocios que vendían alcohol y dispersan 4 fiestas este fin de semana en Ecatepec

Ecatepec, Méx._ Personal de diferentes áreas del gobierno de Ecatepec desmanteló este fin de semana un ’bar’ clandestino improvisado en una vecindad de la colonia El Chamizal y suspendió otros seis establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, además de que dispersó cuatro reuniones al interior de domicilios en diferentes comunidades del municipio.



Como parte de los recorridos para evitar la venta de bebidas alcohólicas durante la emergencia sanitaria, autoridades municipales detectaron la noche del sábado una vecindad en cuyo interior se improvisó un ’bar’ donde unas 20 personas ingerían bebidas alcohólicas.



En el patio de la vecindad, ubicada en calle Unidad, colonia El Chamizal, fue instalado un negocio denominado ’Micheladas Yaz’ y los organizadores cobraron 10 pesos por ingresar, además de que contaban con ’carta’ para ofrecer bebidas embotelladas, cerveza y otras preparaciones a sus clientes.



Personal de las áreas de Desarrollo Económico, Movilidad y Transporte, Jurídico, Contraloría, Protección Civil y Seguridad Pública, entre otras, pidieron a los asistentes abandonar el lugar.



En el sitio fueron aseguradas diversas bebidas alcohólicas, ya que los organizadores no contaban con los permisos necesarios para realizar esta actividad, que no se considera esencial durante la contingencia sanitaria por Covid-19.

La noche del sábado dos negocios al interior de domicilios fueron suspendidos por vender bebidas alcohólicas sin autorización, uno de alitas asadas, postres y micheladas en calle Río Verde, colonia Santa María Tulpetlac, y el otro en calle 14, en Jardines de Santa Clara, donde también ofrecían a la venta alcohol.



Esa misma noche las autoridades dispersaron tres fiestas en las colonias Granjas Valle de Guadalupe, El Chamizal y La Estrella, amenizadas por grupos musicales.



Los servidores públicos recordaron a los participantes de las reuniones que debido a la fase de Semáforo Rojo están suspendidos eventos de este tipo, con el objetivo de evitar la cadena de contagios, sin que se registrara ningún incidente.



En el operativo del viernes por la noche, el gobierno de Ecatepec colocó sellos de suspensión en un local con venta de pulque, tres depósitos de cerveza que continuaban operando y un domicilio particular, en el que presuntamente organizaban fiestas.



El primer punto se trató de una ventana abierta en la que había letreros de venta de crepas y pulque, por lo que se invitó a los encargados del lugar a evitar vender dicha bebida, toda vez que es considerada como alcohólica.



Los depósitos de cerveza se localizan en las colonias Alborada de Aragón, Fuentes de Aragón y Santa María Tulpetlac respectivamente, donde ofrecían el servicio pese a las disposiciones oficiales, por lo que fueron suspendidos.



En el fraccionamiento Las Américas las autoridades municipales detectaron un domicilio particular en el que presuntamente organizaban fiestas y cobraban el acceso a las mismas. Al arribar al punto, el segundo piso del lugar estaba ocupado por algunas personas que escuchaban música a alto volumen.



Los dueños de la casa, al notar la presencia de las autoridades, argumentaron que se trataba de una simple reunión familiar y se negaron a desalojar, cerrando las puertas y no volviendo a salir. Las autoridades locales, al no tener respuesta, se vieron forzadas a colocar sellos de suspensión y retirarse del sitio.