Suspenden actividades en 400 deportivos y 29 Centros Cívicos de Ecatepec ante emergencia por Coronavirus

Ecatepec, Méx., a 3 de abril. - El gobierno de Ecatepec colocó sellos de suspensión a los deportivos municipales y Centros Cívicos de las comunidades, con el objetivo de evitar la concentración de personas en estos sitios de reunión y acatar las medidas de quedarse en casa y de sana distancia recomendadas por las autoridades para enfrentar la contingencia del Covid-19.



’Vamos a suspender este espacio deportivo para que quede cerrado y eso nos ayude a cumplir las expectativas que tenemos los tres niveles de gobierno para trabajar de manera coordinada, sobre todo para evitar que gente pueda ingresar, vecinos de nosotros, y evitar el riesgo de algún contagio’, aseguró el alcalde Fernando Vilchis Contreras.

El edil, acompañado de directores de área del ayuntamiento, atestiguó la colocación de sellos de suspensión de actividades en los deportivos Valle de Anáhuac y Siervo de la Nación, así como en el Centro Cívico de San Cristóbal, debido a que la ciudadanía no acata las recomendaciones e ingresa a los espacios a realizar actividades, al igual que comerciantes que ofrecen sus productos.



Dijo que ’ya habíamos tenido algunos datos de diversos lugares que de alguna manera abrían los deportivos, utilizaban los centros cívicos. Pensábamos que de manera consciente, voluntaria, se podrían evitar muchas cosas, pero en algunas ocasiones se toman estas decisiones para que no se cometa ninguna situación que ponga en riesgo las medidas sanitarias’.



Añadió: ’Comerciantes que se encontraban en esta área, para la venta de sus productos, que tengan paciencia, confianza, estoy seguro que juntos, de manera muy responsable, disciplinada, vamos a salir muy rápido de esta contingencia, haciendo lo que nos toca a cada quien’.



Ecatepec cuenta con cerca de 400 espacios deportivos y 29 Centros Cívicos, estos últimos a cargo de autoridades auxiliares, como los Consejos de Participación Ciudadana (Copacis), donde se realizan diversas actividades sociales.



Autoridades municipales colocaron sellos de suspensión al Centro Cívico de San Cristóbal y en días pasados hicieron lo mismo con el Centro Comunitario CTM XIII, ubicado en la colonia Valle de Ecatepec, donde el pasado domingo se realizó una fiesta familiar, a pesar de la contingencia por el Covid-19.



El citado centro comunitario está a cargo del Copaci de dicha comunidad, por lo que autoridades municipales retiraron las llaves del lugar a las autoridades auxiliares, para prevenir que se vuelva a realizar otro evento masivo en el sitio.



El pasado domingo 29 de marzo alrededor de 50 personas se reunieron en ese Centro de Desarrollo Comunitario, donde se efectuó un festejo familiar, con anuencia del presidente del Copaci.



El director de Gobierno de Ecatepec, Armando Pérez Soria, indicó que personal de las áreas de Protección Civil, Jurídico Consultivo y Seguridad Pública arribó al lugar para colocar sellos de suspensión al inmueble, con el objetivo de prevenir que sea utilizado nuevamente con tales fines, ya que debido a la pandemia a nivel mundial es necesario acatar las recomendaciones para evitar el contagio y propagación de coronavirus.



Como medida precautoria fueron retiradas la llaves del centro a la autoridad auxiliar, que no debió permitir la realización del evento familiar por la coyuntura de riesgo sanitario, que establece como medida de seguridad evitar aglomeraciones de personas en cualquier lugar, ya sea abierto o cerrado.



La suspensión de actividades en los casi 400 espacios deportivos y los 29 Centros Cívicos de Ecatepec se mantendrá hasta nuevo aviso.