Suspenden actividades en el Centro de Justicia de Neza-Palacio, así como de la Agencia del Ministerio Público de Campestre Guadalupana

Nezahualcóyotl, México, .- La Fiscalia General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha tomado la determinación de suspender actividades en el Centro de Justicia de este municipio conocido como Neza-Palacio, así como de la Agencia del Ministerio Público de Campestre Guadalupana, localizada también en esta Alcaldía.



El cierre de estas instalaciones obedece a un proceso de sanitización exhaustivo que se realizará en ambas sedes, las cuales no podrán ser utilizadas durante 14 días.



Esta decisión se tomó con base en diversos análisis realizados por esta Institución y con la colaboración de la Secretaría de Salud del Estado de México.



Las carpetas de investigación iniciadas en el Centro de Justicia de Neza-Palacio serán atendidas en la Agencia del Ministerio Público de La Perla, ubicada en este municipio, y las iniciadas en la Agencia del Ministerio Público de Campestre Guadalupana se atenderán en el Centro de Justicia de San Agustín, en Ecatepec, en donde se continuará con la diligencias correspondientes; de igual manera se recibirán detenidos en las sedes de Ixtapaluca, Ecatepec y Texcoco.



Además en las inmediaciones de ambas instalaciones que serán sanitizadas se ubicaron Agencias de Ministerio Público Móviles en las que personal especializado atenderá y dará asesoría a la ciudadanía.



Esta Fiscalía Estatal está tomando las medidas sanitarias correspondientes para prevenir contagios de COVID-19 y proteger así tanto al personal como a los usuarios de nuestras instalaciones.



Por tal motivo se hace un llamado a la ciudadanía en general, que precisa acudir a alguna de las sedes de esta Institución en la entidad, que tomen conciencia sobre la importancia de acatar las medidas de prevención para evitar contagios.



De igual manera se reitera que se pueden realizar denuncias de delitos que no requieran certificación médica o en los que no haya detenidos, por medio de los mecanismos alternos de denuncia, los cuales son:



⁃ Correo electrónico: [email protected]



⁃ Teléfono: 800-7028770



⁃ Aplicación móvil: FGJEdomex,disponible de manera gratuita para iOS y Android



⁃ Facebook y Twitter: @FiscaliaEdomex y @FiscalEdomex



⁃ Pre denuncia en línea: fgjem.edomex.gob.mx