Suspenden actos masivos en Guerrero por COVID-19

Ya lo han dicho los teóricos, que cuando en la gente se genera miedo por fenómenos como la pandemia del coronavirus o COVID-19, es cuando hacen falta aquellos líderes o gobernantes que deben hablar con la verdad a la población y además que tomen las mejores decisiones, que aunque difíciles, deben estar a la altura de las circunstancias y necesidades de la población.

Esta angustia ante lo desconocido crea inquietud y terror por la vulnerabilidad de la población que se ha generado ante el avance de esta enfermedad en el mundo.



El miedo pertenece al sistema defensivo de la naturaleza del hombre y no hay animal más miedoso que el ser humano. En el fondo de ello se encuentra el temor a la muerte, y la lucha por la vida conduce a una serie de acciones sofisticadas de protección en la lucha por la vida.

Y eso justamente es lo que la población ha estado esperando, esas acciones que dan cierta seguridad en la incertidumbre y el miedo irracional que se ha generado en la población la propagación del COVID-19, cuya mejor muestra son las compras de pánico, y que ya han vaciado las tiendas de papel periódico, gel antibacterial y productos de limpieza para el hogar.

Afortunadamente vemos que tanto la administración estatal, los ayuntamientos de Chilpancingo, la de Acapulco y la UAGgro, han reaccionado oportunamente, decidiendo suspender eventos públicos y reducir sus actividades para evitar los contagios que se espera incrementarán en los siguientes días.

Estas medidas se han adelantado a las establecidas por el gobierno federal que marca el día 20 para suspender clases de todas las escuelas públicas y privadas, y que bueno que así sea, porque da mayor garantía de que así se reduzcan los contagios masivos, y se frene la propagación del virus y del miedo mismo.

La idea es que los estudiantes y trabajadores se resguarden en su casa por el tiempo necesario mientras se controlan los contagios y la mejor manera de hacerlo es resguardarse el casa, así como seguir las indicaciones dadas por la Secretaría de Salud en relación con el lavado de manos, evitar saludar de mano y de beso, entre otras ya sabidas por todos.

En el estado de Guerrero se han cancelado conciertos, llegadas de cruceros al puerto, eventos masivos, congresos y actividades en todo el gobierno estatal a partir del próximo miércoles.

El gobernador del estado anunció estas medidas e instruyó al secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos para que haga recorridos en los diferentes hospitales y tengan áreas listas para cualquier emergencia.

El secretario De la Peña ya ha informado que de los 7 sospechosos por Covid-19, uno resultó positivo y es una mujer de Chilpancingo que viajó a España por actividades educativas, pero que ya está en cuarentena y con medicamentos.

Habrá que destacar que a estas acciones se suma el sindicato del SUSPEG, y los trabajadores cumplirán de forma escalonada, realizando guardias otros en áreas importantes y otros trabajarán desde casa como medida prevención. Las únicas áreas que no entran en esta dinámica son los de Salud, así como de Seguridad y Protección Civil.

En lo que corresponde a la Semana Santa, tanto en Taxco como en algunos otros municipios, el gobernador dijo que se está valorando la propuesta, ya que en estos días se hablará con los organizadores, pero probablemente se cancelarán ya que reiteró que la indicación es no tener y evitar los eventos masivos y de contacto cercano.