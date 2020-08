Suspenden autoridades Festival de la Nuez-2020 en Amecameca

Ante la pandemia, el Presidente Municipal de Amecameca Miguel Ángel Salomón Cortés, llevo a cabo una conferencia frente a medios informativos sobre la suspensión del cultural Festival de la Nuez de Castilla, ya que los tiempos del COVI-19, que llego hace varios meses y al parecer, no tiene para cuando extinguirse y al parecer indican los parámetros que continuará por un buen tiempo en nuestro país, situación que hizo que los productores de esta sabrosa vitamina, no podrán realizar esta festividad durante este año 2020.



Al respecto, con esa disposición y las ganas del Alcalde Salomón Cortés de apoyar a los productores en sus ventas; comento que estas se están realizando y que seguirán llevando a cabo, contando con todas las garantías necesarias para la práctica de esta actividad sin ningún problema, o sea el apoyo total para los productores, porque el alcalde puntualizo que no se les cobrara absolutamente nada a los expositores, lo que sin duda será de gran apoyo en estos tiempos tan difíciles para gran parte de la población de nuestro país, sin duda un noble gesto de apoyo a los productores de esta zona de los volcanes.



Si podrán trabajar y con ello no perder sus productos, ya que se les brindaran los espacios con todas las garantías de seguridad sanitarias; porque es muy importante que les brindemos esta seguridad y que esta impacte económicamente en la calidad de vida de los productores, quienes tienen que fortalecer su economía y las de sus familias.



De esa forma el Alcalde dio la información donde brindaran los espacios a los productores de nuez, porque esta administración 2019-2021, está comprometida con las familias amecamequenses para que fortalezcan su economía y ellos tienen sus huertas familiares, aquí en Amecameca hay un gran número que cada temporada ofrecen su producto, no nada más a nivel nacional, sino que nos visitan gente del extranjero por este producto tan exquisito y nutritivo que también genera platillos deliciosas, como los Cheles en Nogada, el pan, mermelada de nuez, licores e inclusive realizan adornos con la cascara, no desperdician nada.



Que tan importante que hoy en día sientan ese respaldo de este gobierno municipal, pero lamentablemente no hay las condiciones para poder llevar a cabo este festival como nos hubiera gustado, en grande y poder ofrecer la cultura que tanto hace falta en los municipios.



Quiero decirles que quedan exentos de cualquier tipo de pago, no se les cobrar ningún derecho de vía por ofrecer sus productos, porque es muy importante que se les del espacio, pero que también se les exente de ese pago que debería de realizarse, pero esta vez es para fortalecer la economía de ellos, y hoy en día el bolsillo de las amas de casa, de los padres de familia, sabemos muy bien de las crisis por la que estamos pasando y no nada más sanitaria, sino una crisis económica.



Lo recomendable dentro de estas acciones es que guardemos la sana distancia y es muy importante mantener el orden y la limpieza van de la mano, a la vez que agrego; les presentó al Director de Servicios Municipales, Ernesto Reyes; quien tiene la instrucción de mantener en óptimas condiciones de limpieza y sanidad, así como los espacios que se ocupen para la venta de este producto.



Dentro de esta información Salomón Cortés, expreso; Mejorando las condiciones de Imagen Urbana, porque en estas acciones no solamente se involucra Comercio o Servicios Municipales, sino que también es importante que las condiciones donde vendan los productores de nuez, se encuentren impecables y quienes nos visiten el día de mañana que haya las condiciones para poder realizar los festivales y los eventos masivos encuentren un Amecameca, diferente, un Amecameca renovado, un Amecameca con una imagen impecable, así como hemos venido trabajando.



El Alcalde invito a la población a seguir cumpliendo las recomendaciones de la Secretaria de Salud, porque es muy importante usar el cubrebocas, el lavado de manos con jabón y agua; nosotros instalaremos lavamanos, porque para el gobierno municipal la prioridad es la salud y hoy es un riesgo el manejo del dinero, por lo que debemos de estar atentos.



Esta es una etapa no nada más de crisis sanitaria, sino también de crisis económica, este gobierno municipal trabajara hombro con hombre con los comerciantes, con los productores garantizando la salud y salvando en este momento vidas por lo cual he instruido a la Comisión de Salud trabajar y realizar los recorridos necesarios en todos los lugares del municipio, pero sobre todo que las familias completas de nuestros amecamequenses, este gozando de buena salud.