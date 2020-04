Suspenden clases en todas las escuelas del Edoméx

•Es una medida de aislamiento y prevención en la salud de la comunidad escolar, por el COVID-19.



Toluca, Estado de México, 14 de marzo de 2020. Ante los casos de infección respiratoria asociados al Coronavirus (COVID-19), y de acuerdo con el pronunciamiento de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el Estado de México se suspenden clases presenciales en escuelas públicas y privadas de los niveles educativos básico, medio superior y superior, a partir del lunes 23 lunes de marzo y hasta el viernes 17 de abril.



La medida aplica para los casi 25 mil planteles educativos que hay en la entidad, con la finalidad de reducir el riesgo de contagio entre la comunidad estudiantil, que asciende a casi 4.8 millones de estudiantes.



Durante la semana del 17 al 20 de marzo, se suspenden actividades deportivas, cívicas y festivales que se realizan en las escuelas.



El lunes 23 de marzo se realizará un Consejo Técnico extraordinario, para definir las acciones de limpieza que se llevarán a cabo en las escuelas en los próximos dias.



Asimismo, se recomienda a la población en general atender las disposiciones de las Secretarías de Salud estatal y federal para minimizar los riesgos de contagio.



Entre las medidas destacan lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel con base de alcohol al 70 por ciento, estornudo de etiqueta, cubriendo nariz y boca con el antebrazo, no tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos, así como evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire.



Es fundamental consumir alimentos con alto contenido de Vitamina C y D, frutas y verduras, así como abundantes líquidos, y agua simple, potable o embotellada, no automedicarse y evitar saludar de beso.