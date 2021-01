suspenden dos gimnasios por violar el Semáforo Rojo en Ecatepec

Ecatepec, Méx., a 9 de enero del 2021.- Dos gimnasios que funcionaban de manera encubierta, en las colonias Ciudad Azteca y Jardines de Casanueva, fueron suspendidos por autoridades de Ecatepec debido a que la operación de este tipo de establecimientos está restringida durante el Semáforo Rojo de la emergencia sanitaria por Covid-19.



Por instrucciones del presidente municipal Fernando Vilchis Contreras, se realizan operativos permanentes para que se cumplan las medidas sanitarias establecidas en la fase roja del Semáforo Epidemiológico vigente actualmente.



Denuncias ciudadanas alertaron sobre el funcionamiento a puerta cerrada de ambos establecimientos, en los cuales incluso colocaron plástico negro a los ventanales para evitar que desde el exterior se observara la actividad en su interior.



En diciembre pasado fue detectado un gimnasio en el pueblo de Guadalupe Victoria, cuyo propietario igualmente intentó burlar a las autoridades municipales y recibía a clientes, con lo que suman tres los negocios de este tipo suspendidos por funcionar indebidamente durante el Semáforo Rojo de la emergencia sanitaria.



Autoridades de Ecatepec afirmaron que no pretenden afectar las actividades económicas del municipio, sino salvaguardar la integridad de la población y evitar que continúen los contagios de Covid-19.



Personal de las direcciones de Gobierno, Protección Civil y Desarrollo Económico, entre otras, suspendieron de manera provisional el gimnasio ’Sherlyn Gym’, ubicado en la colonia Ciudad Azteca, que mantenía la cortina de metal abajo pero funcionaba de manera irregular, cuyas amplias ventanas estaban cubiertas con plástico negro.



Las autoridades municipales colocaron sellos de suspensión al inmueble y pidieron a los encargados detener la actividad, quienes decidieron no recibir a los servidores públicos y mantenerse atrincherados dentro del establecimiento.



En la colonia Jardines de Casa Nueva, en el gimnasio con razón social ’Lift Gym’ se permitía el acceso a usuarios de manera normal, a pesar de que el lugar mantenía cerrada su cortina metálica, además de que igualmente colocaron plástico negro en las ventanas para impedir la vista al interior y simular que se encontraba cerrado.



Ambos establecimientos fueron suspendidos provisionalmente, debido a que se trata de actividades no esenciales y deben permanecer cerrados durante el Semáforo Rojo de la emergencia sanitaria.



La pandemia de Covid-19 obligó a la población de Ecatepec, y del mundo entero, a tomar medidas extraordinarias para evitar la propagación del virus, que es mortal para grupos vulnerables.



El gobierno de Ecatepec reitera que sólo las unidades económicas que se dedican a actividades esenciales seguirán funcionando, siempre y cuando acaten las recomendaciones sanitarias planteadas por autoridades municipales, estatales y federales.