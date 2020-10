Suspenden en Cd. Nezahualcóyotl festividades de Día de Muertos

Cd Nezahualcóyotl Edo.Méx..- Ante el incremento de casos registrados en las últimas semanas de Covid 19 y con la finalidad de reducir estás cifras, en el Municipio de ciudad Nezahualcoyotl, las autoridades,decidieron cancelar todo tipo de evento público con motivo del Día de Muertos caravanas, festividades y visita inclusive al panteón municipal que permanecerá cerrado este 31 octubre,1 y 2 de Noviembre.



El Ayuntamiento de Neza, también exhortó a los habitantes a permanecer en casa y de manera virtual disfrutar de los eventos programados para estás fechas.



Dichas medidas, rompen con una tradición muy marcada en colonias Como: Maravillas, evolución,Benito Juàrez, dónde se organizan verdaderas verbenas populares, y los asistentes disfrutan de pedir la tradicional calaverita,antojitos mexicanos y lo más divertido ver cómo cada año los colonos y vecinos buscan mejorar o innovar su maquillaje y disfraz del año anterior. Por lo que se aprecia una gran variedad de talento e ingenio para mostrar el mejor disfraz; desde los más complejos y elaborados disfraces,hasta los más sencillos pero ingeniosos, comerciantes a fuera de sus negocios atienden largas filas de monstruos y brujas que buscan obtener alguna golosina.



Este año no será así y las autoridades piden permanecer en casa y con ello disminuir los casos de contagio de Covid 19 en el municipio de Neza.



Avisos que también suenan en las bocinas de la alerta sísmica colocadas a lo ancho y largo den municipio y dónde se invita a la población a quedarse en casa en estás festividades de día de Muertos.



Comerciantes de Colonias como Maravillas B. Juarez y Evoluciòn, no ven con buenos ojos estás medidas ya que para ellos, está pandemia, los ha golpeado con tubo en su economía y no están dispuestos a cerrar nuevamente sus negocios.

Aseguraron que realizarán las acciones necesarias para evitar que el Ayuntamiento, los clausure en casi de seguir prestando sus servicios en esta recta final del año pues aseguraron necesitan comer.