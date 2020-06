Suspenden estancia infantil que funcionaba pese a emergencia sanitaria por Coronavirus

Ecatepec, Méx., a 10 de junio del 2020.- Una estancia infantil ubicada la colonia Jardines de Morelos, reabierta el pasado 8 de junio y que albergaba a 15 menores, y tres locales de la Central de Abasto de Ecatepec fueron suspendidos por autoridades municipales por incumplir las medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.



El Centro de Atención Infantil ’Frida Kahlo’, ubicado en avenida Miguel Hidalgo, colonia Jardines de Morelos, fue reabierto el pasado 8 de junio y en su interior había 15 menores, a pesar de que el Estado de México se encuentra en Semáforo Rojo por la pandemia del Covid-19 y dicha actividad está restringida provisionalmente.



Una denuncia ciudadana alertó sobre la reapertura del lugar, por lo que personal de las áreas de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Contraloría, Seguridad Pública y Protección Civil acudió a la guardería y constató que en su interior estaban cerca de 15 niños, por lo que notificaron a los encargados y colocaron sellos de suspensión en el establecimiento.



De acuerdo con vecinos, desde el pasado lunes 8 de Junio la guardería retomó sus actividades y permitió el ingreso de menores, sin acatar las disposiciones de las autoridades para prevenir contagios de Covid-19.



Autoridades municipales igualmente realizaron un operativo en la Central de Abasto de Ecatepec para supervisar el debido cumplimiento de las medidas sanitarias, donde detectaron tres locales comerciales que no las acataban.



Los tres locales fueron suspendidos, los cuales carecían de documentación para avalar su legal funcionamiento y no acataban al 100% las medidas sanitarias, entre ellas no delimitar los espacios para mantener la sana distancia, además de que obstruían el paso en pasillos, lo que provoca aglomeración de personas y mayor riesgo de contagios.



Durante el recorrido las autoridades municipales hicieron recomendaciones a los locatarios para que cumplan con la señalización de la sana distancia y el uso de cubrebocas y gel antibacterial.



De la misma forma invitaron a los consumidores que acuden a este lugar para que acaten las indicaciones y sólo ingrese un integrante por familia para realizar las compras, a los que recordaron que el uso de cubrebocas es obligatorio para entrar a los establecimientos y disminuir el riesgo de contagios.



El gobierno de Ecatepec supervisa que en el municipio se cumplan las recomendaciones sanitarias para prevenir la propagación del coronavirus, por lo que realiza operativos para evitar fiestas o reuniones que permitan la aglomeración de personas y suspende establecimientos con venta de bebidas alcohólicas que siguen en funcionamiento.