Suspenden instalación de 308 tianguis de Ecatepec para frenar contagios de Covid-19

Ecatepec, Méx., a 26 de mayo del 2020.- El gobierno de Ecatepec desplegó operativos esta madrugada para supervisar la no instalación de 308 tianguis en el municipio, medida que se prolongará hasta el próximo 31 de mayo para cortar la cadena de contagios de Covid-19, ya que el Estado de México se encuentra en Semáforo Rojo y se prevé que esta semana sea la de mayor propagación de la enfermedad.



El alcalde Fernando Vilchis Contreras agradeció la disposición de los líderes tianguistas para acatar esta medida, quienes pidieron a sus agremiados suspender los mercados callejeros a partir del martes 26 de mayo y hasta el próximo domingo 31 de mayo.



Ecatepec es el municipio con mayor población del Estado de México, con más de dos millones de habitantes, por lo que en su territorio municipal se instalan de lunes a domingo 308 tianguis, con más de 40 mil comerciantes dedicados a esta actividad.



Vilchis Contreras constató la no instalación del tianguis de avenida Prolongación Lázaro Cárdenas, en la colonia Central Michoacana, uno de los más importantes de Ecatepec, con más de 200 comerciantes, cuyos dirigentes se solidarizaron con las acciones del gobierno municipal para frenar la propagación del Covid-19 en el municipio.



La madrugada de hoy diferentes áreas del gobierno municipal desplegaron operativos en las 37 puntos donde los días martes se instalan tianguis, cuyos dirigentes dialogaron con las autoridades locales y acordaron sumarse a la medida, en solidaridad con la propia ciudadanía.



Personal de las áreas de Gobierno, Protección Civil, Movilidad y Transporte, Jurídica y Consultiva, y Seguridad Pública de Ecatepec participaron en los operativos, encabezados por la Coordinación de Mercados, Tianguis y Vía Pública, sin que se reportara ningún incidente.



Los operativos recorrieron las comunidades donde se instalan tianguis los días martes, entre ellos en las colonias Luis Donaldo Colosio, Fovissste y Central Michoacana.



Vilchis Contreras informó que los operativos continuarán esta semana para supervisar que los tianguis no se instalen en el municipio, ya que es necesario frenar la cadena de contagios del Covid-19.



’Agradecer profundamente a los liderazgos, a los comerciantes, que todos estamos haciendo un esfuerzo, pero que hoy se trata de la preservación de la vida, de la especie humana. Estamos redoblando esfuerzos y seguirán los operativos durante toda la semana’, expresó.



Reiteró: ’Estamos haciendo un gran esfuerzo todos, nos estamos sumando a este gran llamado en el sector salud que están haciendo para que nosotros podamos definitivamente romper con esta cadena de contagio y sacar a nuestro municipio adelante con estas acciones solidarias’.