Suspenden un bar con más de 100 asistentes y cancelan una fiesta en Ecatepec

Ecatepec, Méx., a 4 de enero del 2021.-Una fiesta dispersada y un establecimiento suspendidos por vender bebidas alcohólicas durante el Semáforo Rojo de la emergencia sanitaria por Covid-19, fue el saldo del operativo realizado este fin de semana por autoridades de Ecatepec para prevenir contagios de la enfermedad.



Ante la decisión del presidente municipal Fernando Vilchis Contreras de no suspender los operativos preventivos con motivo de las fiestas de fin de año, el pasado 2 de enero, en el primero operativo del 2021, en la colonia San Miguel Xalostoc, personal del gobierno municipal pidió dispersarse a asistentes de una fiesta familiar realizada en un domicilio, quienes accedieron a dar por terminado el festejo.



Esa noche se realizó un operativo conjunto para combatir la venta de bebidas alcohólicas en tiendas, locales, puestos ambulantes y bazares navideños, además de verificar que establecimientos y otros negocios de temporada cumplan con las medidas sanitarias recomendadas.



En bulevar de los Aztecas, esquina con calle Tenochtitlán, en la colonia Ciudad Azteca, fue suspendido un bar con razón social Alitas Baxx que ofrecía la venta de bebidas alcohólicas a los comensales, siendo que debido al Semáforo Rojo por la epidemia de Covid 19 esta actividad no es considerada como de primera necesidad.



Personal de las áreas de Protección Civil, Contraloría, Gobierno y Desarrollo Económico, entre otras, suspendió dicha unidad económica, que albergaba a casi 100 personas en su interior.



También en la colonia San Miguel Xalostoc un puesto de micheladas instalado en la vía pública fue confiscado por personal de la Coordinación de Mercados, Tianguis y Vía Pública, debido a que el Bando Municipal prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en las calles.



Las autoridades recorrieron, junto con la Célula Covid, diferentes bazares navideños para verificar que los puestos cuenten con las medidas necesarias durante esta pandemia, además de invitar a los propietarios de venta de alimentos a no recibir comensales y entregar sólo comida para llevar.



El personal municipal recorrió los bazares ubicados en las colonias San Andrés de la Cañada, Ciudad Azteca y Guadalupe Victoria, entre otros.