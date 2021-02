Suspenden una semana a importante asistente de Joe Biden tras amenazar a reportera

Un importante asistente de Joe Biden ha sido suspendido durante una semana sin goce de sueldo por amenazar con "destruir" a un periodista que escribe una historia sobre su relación.



El subsecretario de prensa de la Casa Blanca , TJ Ducklo, arremetió contra la periodista Tara Palmeri de Politico y trató de anular la historia que expone su relación con la también periodista, Alexi McCammond, de Axios.



Cuando se enteró de la historia, Ducklo llamó a Tara Palmeri de Politico y le dijo: "Te destruiré".



Ducklo ha sido suspendido por la Casa Blanca por caer por debajo de los estándares "de comportamiento establecidos por el presidente".



"TJ Ducklo se ha disculpado con la reportera, con quien tuvo una acalorada conversación sobre su vida personal", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, en un comunicado.



’Él es el primero en reconocer que este no es el estándar de comportamiento establecido por el presidente. Además de su disculpa inicial, le ha enviado a la reportera una nota personal expresando su profundo pesar.



’Con la aprobación del Jefe de Gabinete de la Casa Blanca, ha sido suspendido sin paga por una semana. Además, cuando regrese, ya no será asignado a trabajar con ningún reportero en Politico".



McCammond, de 27 años, cubrió la campaña presidencial de Joe Biden en 2019 y 2020, pero ahora ha sido reasignada para cubrir a legisladores progresistas en el Congreso.



Durante su llamada extraoficial con Palmeri, Ducklo la acusó de estar "celosa" de su relación con McCammond, dice Vanity Fair.



Según los informes, la confrontación resultó en una serie de conversaciones entre Politico y la Casa Blanca para tratar de aclarar el asunto.



Poco después de ingresar a la Casa Blanca, el presidente le dijo públicamente a su personal que no aceptaría un mal comportamiento de ellos.



’No estoy bromeando cuando digo esto: si alguna vez trabajas conmigo y te escucho tratar a otro colega con falta de respeto, te prometo que te despediré en el acto. Sin excusas ni pretextos’, dijo Biden en una ceremonia virtual de juramento.



Ducklo y McCammond ahora han hablado públicamente sobre su relación.



’Ambos nos dimos cuenta de que ambos sentíamos lo mismo. Los dos estamos realmente felices y queríamos hacerlo de la manera correcta’, dijo Ducklo a la revista People.