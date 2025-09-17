Suspenden 4 establecimientos por no contar con permisos para venta de bebida alcohólica en Chimalhuacán

Con la finalidad de verificar que los establecimientos con venta de bebidas alcohólicas en envase, abierto o al copeo operen conforme a la normatividad vigente promoviendo la seguridad ciudadana, el respeto al entorno y la cultura del cumplimiento, el gobierno de Chimalhuacán realizó el Operativo ’Consumo Responsable y Espacios Seguros’.



El operativo, coordinado por los departamentos de Espectáculos y Vía Pública, se llevó a cabo la noche del 13 y la madrugada del 14 de septiembre en el territorio municipal y fue resguardado por elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, de la policía estatal y de la Guardia Nacional para evitar percances.



Durante el recorrido se suspendieron 4 establecimientos que no contaban con la documentación para su funcionamiento, se notificó a 4 más para complementar sus papeles y se retiraron 3 puestos semifijos de la vía pública, de acuerdo con la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado y el Código Financiero del Estado de México y Municipios.



Asimismo, de acuerdo con el Bando Municipal de Chimalhuacán 2025, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas en puestos semifijos o ’carpitas’.



El H. Ayuntamiento de Chimalhuacán recuerda a la población que para vender bebidas alcohólicas es necesario cumplir con requisitos y documentación específica como licencia de uso de suelo y funcionamiento vigente; visto bueno de las direcciones de Salud, Medio Ambiente y Protección Civil, aviso de funcionamiento de Regulación Sanitaria, entre otros.



Para mayor información, las personas interesadas pueden acudir a las oficinas del Departamento de Espectáculos, en el edificio administrativo ubicado en Paseo Hidalgo No. 5, Cabecera Municipal, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y sábado de 9:00 a 14:00 horas.