Suspenden tránsito vehicular sobre bordo de río en Chimalhuacán

El Gobierno de Chimalhuacán informa que se suspende el tránsito vehicular en calle Canal Río de la Compañía, entre las calles Ignacio Manuel Altamirano –colonia Progreso de Oriente– y Manuel Gutiérrez Nájera –colonia Filiberto Gómez–, para evitar desprendimientos y fracturas del bordo del canal por el tránsito vehicular o el depósito de residuos y así prevenir inundaciones en la zona, por lo que recomienda a vecinos y usuarios tomar rutas alternas.



La calle Canal Río de la Compañía se ubica en la margen oriente de dicho cauce, en territorio de Chimalhuacán, y por petición de vecinos y del Gobierno Municipal, a través del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha realizado trabajos con diversas áreas municipales a fin de atender deslaves y deterioro del bordo, así como la formación de un socavón a la altura del cárcamo Xaltipac, en calle Venustiano Carranza. La Conagua recuerda y advierte, además, que el bordo del Canal Río de la Compañía no está diseñado para soportar peso ni vibraciones a causa del tránsito vehicular, e informó que, tan sólo hasta el 2 de julio pasado, había extraído al menos 4 mil 700 toneladas de desperdicios de ambos cauces.



Del lado de Chimalhuacán, el bordo del Canal Río de la Compañía se eleva hasta dos metros sobre el nivel de sus aguas y protege casas y otros inmuebles de los alrededores, los más próximos de los cuales están al mismo nivel de la corriente, por lo que una eventual insuficiencia de desfogue y un deterioro del bordo en la actual temporada de lluvias, representa un riesgo para esas viviendas, lo cual se busca prevenir y evitar.



El Gobierno de Chimalhuacán y la Conagua agradecen la comprensión y colaboración ciudadana para estas tareas y exhortan, una vez más, a abstenerse de arrojar basura a su cauce y riveras, lo mismo que a los del Dren Chimalhuacán II, pues aun cuando continuamente se draga y se retiran miles de toneladas de desperdicios, al poco tiempo tienen una gran acumulación de los mismos.



Esto obstaculiza el paso de las aguas y, en temporada de lluvias como la actual, pone en riesgo a los vecinos, como ya sucedió recientemente, y representa grandes pérdidas económicas tanto para ellos como para las finanzas públicas.



El Gobierno Municipal y la Conagua también exhortan a no invadir ni realizar construcciones no autorizadas sobre el bordo ni sobre las áreas que están bajo la jurisdicción de esta dependencia, pues igualmente se ponen en riesgo y en situación irregular e ilegal.



Entre las instancias municipales que colaborarán en estas tareas con Conagua están las Direcciones de Servicios Públicos, Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Protección Civil y Bomberos, Medio Ambiente y Ecología, y ODAPAS, entre otras.