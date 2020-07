Susy Ángeles, portavoz de los hidalguenses en el Congreso del Estado.



Para usted ¿ Cuáles son los principales retos que ha tenido que enfrentar como legisladora de un partido como Morena, tanto con sus compañeros de bancada como con las otras fracciones❓



Considero que uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos día con día es la comunicación, ya que existen múltiples formas de pensar; sin embargo, en el ámbito legislativo lo anterior es natural y hasta deseable, pues con diálogo constante se enriquece el análisis de todos los asuntos. Con ello estamos en posibilidad de sacar adelante el Proyecto de Nación que encabeza nuestro Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.



¿Cuántas iniciativas de ley ha impulsado y cuáles han sido aprobadas❓



A lo largo de la Legislatura, he impulsado 15 iniciativas, entre propuestas de Grupo Parlamentario y propias. Al respecto, soy fiel creyente de que no es la cantidad sino la calidad la que define nuestro trabajo. Cada una de mis iniciativas tiene detrás un extenso trabajo de mi equipo y por supuesto, mío. Realizamos un profundo análisis, desde lo social hasta lo legal, para tener la certeza suficiente de que impactarán favorablemente para todas las personas, ya que buscamos una utilidad social.



¿Qué es lo que más le gusta de su labor como diputada local y por qué ❓



Ser representante del distrito 16 y de las personas hidalguenses me permite ser su portavoz en el Congreso del Estado para escuchar sus necesidades y peticiones, lo que hace sentirme orgullosa de mi encargo cada día como legisladora local.

Además, me permite apoyarles ante las injusticias y realizar gestiones en su beneficio. Por ello, me llena de satisfacción mencionar que en Tizayuca pude gestionar recursos para la reconstrucción del kiosco y Plaza Himno Nacional, la construcción de un centro de salud en Tolcayuca, así como para la realización de pavimentaciones de calles en Zapotlán y Villa de Tezontepec, entre otras más.

Sabemos que los diputados y diputadas además de elaborar leyes hacen gestión social. ¿Cuales han sido las principales gestiones o apoyos que ya ha hecho a favor de la ciudadanía de su distrito ❓



A pesar de que no comparto la idea de la gestión social en el legislativo, al punto de considerar que no debería ser una función esencial al cargo de los legisladores, junto a mi equipo de trabajo, analizamos cada una de las solicitudes y con ello, hemos tenido la oportunidad de apoyar a diferentes familias con sillas de ruedas, medicamentos, hemodiálisis, colegiaturas escolares, viáticos, traslados hospitalarios, donaciones de mobiliario para escuelas, donación de material de construcción para jardín de niños, pintura para escuelas, bacheo de calles, etc. Recientemente, debido a la contingencia sanitaria, tomé la decisión de donar el 50% de dos de mis salarios para así poder elaborar más de 600 despensas, las cuales se entregaron casa por casa en los municipios del distrito 16 (Tizayuca, Tolcayuca, Zapotlán y Villa de Tezontepec). El objetivo fue muy claro: que el apoyo llegara a las familias en extrema vulnerabilidad y pudieran quedarse más tiempo en casa.



En sus tiempos libres ¿Qué le gusta hacer❓Como se divierte❓ ¿Qué es lo que más le apasiona ❓



Disfruto mucho de leer un buen libro, de ver una película en donde por supuesto no pueden faltar unas deliciosas palomitas, y de tomar un café con mi familia.