SUTGCDMX pide acuerdos en materia salarial

Más de 850 mil muertes por El COVID-19



CIUDAD DE MEXICO a 4 de de septiembre del 2020.-El presidente del Directorio Sindical Representativo del SUTGCDMX, Joel Ayala Almeida, hizo un llamado a las autoridades capitalinas que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum para que den una respuesta inmediata al incremento salarial que esperan los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, el cual debe ser retroactivo al primero de enero.

Dijo que se han tenido reuniones de trabajo y acuerdos en el renglón de política laboral entre la actual dirigencia y la administración del gobierno de la CDMX, mismas que sustentan el entendimiento institucional entre ambas partes y deben permitir alcanzar el incremento salarial para el presente año, el cual es esperado desde tiempo atrás por los más de 100 mil trabajadores.

Ayala Almeida, afirmó que el resultado del trabajo conjunto entre la representación de los trabajadores y el Gobierno de la Ciudad de México, ’nos permitió fijar antes del 17 de septiembre la fecha límite para alcanzar el acuerdo de incremento salarial, o sea, antes de que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, rinda su Segundo Informe de Gobierno’.

Esta acción estratégica entre el SUTGCDMX y las autoridades de la administración capitalina, ha permitido ir encontrando soluciones a los problemas que durante muchos años han quedado como una deuda pendiente de los derechos laborales de los trabajadores.’ Juntos, se avanza en esta responsabilidad de cumplir cabalmente con la representación que como Directorio Sindical tenemos’, dijo.

Recordó que con fecha 1 de junio del presente año se hizo llegar a la Jefa de Gobierno de la CDMX, la propuesta que en materia de sueldo base y prestaciones sociales la Central FSTSE entregó al Gobierno Federal y a la Secretaría de Hacienda, considerando este documento como un referente para los efectos que conciernen en materia de revisión salarial integral para los trabajadores pertenecientes al SUTGCDMX.

El presidente del Directorio Sindical, en cumplimiento del compromiso de colaboración y coordinación de esfuerzo, gestionó ante el propio Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la autorización de recursos económicos extraordinarios para apoyar al gobierno de la CDMX en lo que se refiere a la autorización de incremento salarial 2020. Con satisfacción, dijo Ayala Almeida, recibimos también la disposición de la Jefa de Gobierno para atender las justas demandas de incremento salarial y prestaciones sociales que lamentablemente aún no llegan….

MAS DE 850.000 MUERTES OCASIONADAS POR EL COVID-19

Se requiere un Nuevo Contrato Social para asegurar que la economía mundial pueda recuperarse y crear la resiliencia necesaria para afrontar los desafíos convergentes de la pandemia, el cambio climático y la desigualdad, tras 850 mil muertos por COVID 19, 25 millones de personas infectadas y 400 millones de empleos perdidos en el mundo.

Los efectos de la pandemia sobre la salud, el empleo, los ingresos y la igualdad de género resultan aún más catastróficos teniendo en cuenta que el mundo estaba ya fracturado, con un profundamente fallido modelo de globalización ocasionando una arraigada desigualdad e inseguridad para la gente trabajadora. Un nuevo contrato social resulta esencial para trazar la vía para la recuperación de los efectos de la COVID-19, así como para establecer una economía de prosperidad y sostenibilidad compartidas.

Este año, en muchos lugares no será posible organizar eventos de la JMTD con presencia física de personas, debido al riesgo de propagación del virus. Desde el inicio de la pandemia, no obstante, sindicatos del mundo entero han alcanzado nuevas cotas en cuanto al despliegue de tecnología para mantener eventos virtuales y rápidas comunicaciones. Esto constituirá un elemento clave para la Jornada Mundial por el Trabajo Decente en 2020.

El 7 de octubre de este año tendrá lugar la 13ª edición de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente (JMTD). Millones de personas han tomado parte en eventos relacionados con la JMTD desde 2008 y este año será una vez más una jornada de movilización mundial: un día en el que sindicatos en el mundo entero se manifestarán reclamando trabajo decente. El trabajo decente debe ser un elemento central de las acciones gubernamentales para recuperar el crecimiento económico y construir una nueva economía mundial que dé prioridad a las personas.

El tema central para la CSI será ’Un Nuevo Contrato Social para la Recuperación y la Resiliencia’, junto al que los sindicatos y otras organizaciones que celebren la Jornada Mundial podrán también movilizarse bajo sus propios eslóganes y reivindicaciones.

Para mantener informados a todos sobre sus eventos el 7 de octubre o en torno a esa fecha, rogamos envíen los detalles por e-mail a [email protected]. También pueden enviar a esa misma dirección mensajes solicitando información adicional.

Se pondrá a su disposición información adicional y materiales, incluyendo infografías y mensajes para las redes sociales, a través del sitio web de la CSI….

([email protected])