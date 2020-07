T-MEC, entre el comercio y la política

La ausencia del primer ministro de Canadá, Justian Trudeau, en el inicio del T-MEC en Washington este miércoles, demuestra un interés político de no inmiscuirse en el proceso electoral estadunidense y evitar un compromiso en el propósito de Donald Trump de retener un segundo mandato, evidentemente también un desligue de ese afán del neoyorquino.

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador asume el riesgo y demuestra una actitud institucional al respetar a Trump como Jefe de Estado en funciones y un objetivo superior que interesa a México para reactivar su economía con el auge de las exportaciones mexicanas a un vasto mercado que constituyen los dos países firmantes del T-MEC.

Trudeau demostró su desdén sobre Trump al no acudir a Washington y, en cambio, hacer una oferta de visita a México. Rechaza al mandatario estadunidense pero cuida al tercer país firmante y se disculpa; son dos visiones respetables aunque se difiere en cuanto al nivel de desarrollo de Canadá y México; posturas diferentes de sus mandatarios; el nuestro no puede darse ese lujo.

No escapa el T-MEC del manejo político electoral que le da a Trump que, contrario a lo que expresan los adversarios de AMLO, dará una acogida singular a López Obrador ’un hombre maravilloso’, pues está en plena campaña reelectoral y lo que menos le interesa es mantenerse rijoso; para ello buscó al tabasqueño, para que empuje su carrera reelectoral, para que le dé un nuevo aire, en momentos en que va de picada. Sin duda que ambos mandatarios saben de política y conocen el teje y maneje de la opinión pública y de la tendencia del electorado. No son novatos…

TURBULENCIAS

Da negativo AMLO y positivo Bolsonaro

Antes de viajar a Washington el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió el resultado negativo a covid-19 casi al mismo tiempo que el presidente de Brasil –con quien Trmp se reunió en Miami en marzo pasado- dio positivo. Los tres: Trump-AMLO-Bolsonaro, han sido reacios a usar cubrebocas y a observar las medidas sanitarias recomendadas para enfrentar la pandemia…El rector de la Universidad Autónoma ’Benito Juárez’ de Oaxaca, Eduardo Bautista, participó en el inicio de las jornadas virtuales del XXV Verano de Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico (Delfín), donde participan más de 140 Universidades del país y de América Latina. Esta es una situación inédita a nivel mundial, el trabajo académico no se detiene’, expresó e indicó que la UABJO se hace presente y reafirma su compromiso en una ruta de alianzas y colaboraciones académicas, desarrolla nuevas estrategias para hacer confluir el trabajo dialógico en favor del conocimiento. En presencia de la Directora de Movilidad Académica, Sorelly Sosa Velasco, el rector destacó que la investigación siempre se coloca en las fronteras del conocimiento, permite plantear nuevas interrogantes, analizar, reflexionar e indagar sobre diversas problemáticas y realizar trabajos multidisciplinarios para buscar soluciones…La localización de una ambulancia clonada del IMSS –como ocurrió también con la camioneta de tres toneladas de Carso- que participó en el frustrado atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Jarquín, y que llegó al lugar de los hechos 5 minutos después de la policía, demuestra lo bien planeado del ataque al jefe policiaco y la destreza del funcionario en contra de sus reales enemigos; la huida del vehículo con sus ocupantes hacia Jalisco confirma también la denuncia hecha por García Harfuch contra los autores del fallido intento de eliminarlo…



