T-MEC, hacia el desarrollo

Impulsado por el ex presidente Carlos Salinas, el Tratado de Libre Comercio (T-MEC), Estados Unidos-Canadá, entró en vigor en momentos de declive de la economía mundial y en el que se requiere de hacer ajustes tendientes a enfrentar la nueva realidad para superar la amenaza de desempleo, falta de ingresos y, como consecuencia, problemas sociales y amenazas de hambruna.

Sin duda se trata de un instrumento eficaz para facilitar el intercambio comercial en el mercado más grande del mundo pero en el que se establecen topes, restricciones y condiciones para algunos rubros y relaciones humanas, respeto a los derechos laborales, al medio ambiente, a los niños y a la perspectiva de género que, en el caso de nuestro país, no se cumplen a cabalidad.

Este es una de las desventajas al respecto: las condiciones salariales y laborales de nuestros trabajadores y sus relaciones con los patrones no están en las mismas condiciones que las de nuestros socios comerciales, y tampoco se cubren requisitos de respeto ambiental y de derechos infantiles y condiciones de salud.

Y si estamos aceptamos las reglas del juego, indudablemente que habrá beneficios para nuestro país al incursionar de manera más amplia en el mercado de la región, sin descuidar otras naciones desarrolladas, como China, que se disputan el mundo. Al entrar en vigor el T-MEC y ante la nueva normalidad, necesariamente nuestro país tendrá que cambiar, seguramente para bien.

TURBULENCIAS

Impulsan a Zenaida Pérez para Conapred

La Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas decidió impulsar a la mixe Zenaida Pérez para presidir Conapred que quedó vacante con la renuncia de Mónica Macisse luego de su malograda invitación al comediante Chumel Torres para hablar de racismo, faltó que invitara a Jorge Castañeda. Zenaida es paisana de Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, cercano al presidente López Obrador, que tiene amplia simpatía por Oaxaca; y a esto se suma la reciente incorporación de la panista Cony Rueda al Senado en sustitución de Susana Harp, designada zar anticoronavirus en la entidad…David Merino, coordinador general del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, afirmó que el próximo año legislativo las actividades del GIAO se mantendrán los esfuerzos por integrar a todos los organismos que busquen sumarse al quehacer legislativo en materia de transparencia y anticorrupción. En el marco del Segundo Informe de Actividades del GIAO, Merino comentó a representantes de más de 20 organizaciones que integran el mismo, así como invitados especiales, entre ellos el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción; la Dirección General de Delitos Financieros y Diversos de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación; la Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Gobierno de la CDMX; la Unidad de Inteligencia Financiera; la Dirección General Adjunta de Capacitación, Profesionalización e Investigación de INDESOL; la Dirección General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores…En el marco del seminario virtual ’Protocolo de reinicio de las actividades después de la etapa de confinamiento, con enfoque a las obligaciones de las OSC’s’, el Instituto Nacional de Desarrollo Social y el Grupo de Investigación, Análisis y Opinión, de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados (GIAO), anunciaron la celebración de un acuerdo de colaboración en materia de transparencia y lucha contra la corrupción desde y con los actores sociales.Luz Rosales Esteva, titular del Indesol, indicó que, con este acuerdo, ’es menester para nuestra institución y este gobierno, el fomento de la honestidad en el ejercicio público, como condición necesaria para la erradicación de la corrupción y los delitos contra el pueblo y el erario’.

