Tabasco es un botín

Tabasco está lejano de ser como lo definió hace muchas décadas el popular compositor ’Pepe’ del Rivero y dejó de ser un Edén para convertirse en un botín político y económico.



El estado rico en costas, petróleo, ganadería, cacao, plátano y extraordinaria flora y fauna, vive situaciones de gran emergencia constante por sus inundaciones y pobreza extrema en varias de sus zonas, sin que los gobernantes pongan atención en ello.



El desaire hacia sus habitantes es tan grande que gobernantes que no hicieron nada por sus pobladores buscan hoy el voto ciudadano para continuar medrando a costa del erario y con gran cinismo reciben el apoyo de los partidos que los postulan a nuevos cargos públicos.



Dos de ellos que en el pasado recibieron la confianza de los votantes y los convirtieron en sus gobernantes, recurren a la desmemoria de los habitantes del estado y piensan que con ofertar una supuesta nueva imagen cuentan con el aval suficiente para obtener las canonjías de las que gozan los gobernantes.



Manuel Andrade Díaz ya es candidato a la alcaldía de Centro (Villahermosa) y Andrés Granier Melo lo será en dos semanas más y contenderán ambos por el mismo cargo, en el que parece tener vía libre la candidata de Morena, que todo apunta se definirá entre la senadora Mónica Fernández Balboa y Yolanda Osuna.



Mónica se destacó como presidenta del Senado y de ser nominada, y ganar, se enfilaría a la candidatura al gobierno del estado, Yolanda es totalmente bisoña en el arte de la política y con todo y eso, tendría lo suficiente para vencer a los dos ex gobernadores.



Andrade Díaz fue un mediano gobernador que cuenta con gran simpatía y palabra fácil para entrar en un debate en el que, sin duda saldría ganador con mucha amplitud, pero tiene en contra su empecinamiento por insertarse nuevamente en la política y mostrar al partido en que siempre militó que lo desperdiciaron.



El ex gobernador fue gran amigo y ¿socio? de Alejandro Moreno Cárdenas, el actual presidente del PRI, quien ignoró su deseo de ser incrustado en la lista de candidatos plurinominales, por lo que negoció con la dirigencia estatal del PRD su nominación a candidato a alcalde, basado en la gran complicidad que mantiene con Juan Manuel Fócil desde aquella negociación con los diputados perredistas en 2003.



De la relación de los Manuel (Andrade y Fócil) afirma un político tabasqueño que se trata del vicio y la traición juntos y se recuerda que a los 40 años de edad, en que dejó el gobierno de Tabasco, Andrade se convirtió en uno de los hombres más ricos del estado, con un importante número de propiedades en Canadá y otros sitios y se señala que entre esas propiedades se encuentran hoteles.



A cambio de la riqueza concentrada, Manuel se vio relegado en la actividad política donde jamás pudo ser candidato a diputado federal y fue candidato al Senado en una fórmula desastrosa, donde ni siquiera se le otorgó el lugar que le correspondía como ex gobernador, por lo que la fórmula sucumbió ante los candidatos de M Morena y del PRD.



Dos veces fue engañado por los dirigentes nacionales del PRI que le prometieron la candidatura a diputado, sin cumplirle y el simpático y pícaro personaje hubo de conformarse con una diputación local.



Veremos cómo se comporta el polémico personaje como candidato del PRD, donde su presencia no fue acogida como él esperaba.



*****



Juan Rivas Contreras es una de las jóvenes propuestas con que cuenta Morena en Veracruz, donde participará como candidato en el distrito de Xalapa rural, conde tendrá un fuerte contendiente en Américo Zúñiga, ex alcalde de Xalapa. Con todo y ello Rivas Contreras puede convertirse en una de las revelaciones de Morena en la Cámara de Diputados.



*****



Una oferta interesante de Morena para la alcaldía de Álvaro Obregón es Leonardo Ortiz Haro quien contiende con Eduardo Santillán y Jorge Emilio Sánchez Cordero por ganar la nominación.



A favor de Ortiz Haro le favorece el ser candidato ciudadano, sin padrinazgo de ningún tipo, ya que Santillán es protegido de un cada vez más disminuido René Bejarano y a Sánchez Cordero le pesa el apellido que comparte con su tía, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.



[email protected]