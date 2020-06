¿Tabasco sí….Tamaulipas no?

Condonación y tarifa, motivo de confrontación

-Exige Cabeza de Vaca mismo trato de la 4T

-¿Sería necesaria la rudeza extrema de AMLO?



CON todo y que se trata de una evidente confrontación de origen político que mantiene en esquinas distintas al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y al gobernador de Tamaulipas FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, no deja de ser justa y equitativa la exigencia del mandatario cuerudo en cuanto condonación de adeudos y baja de tarifa de la Comisión Federal de Electricidad, tal y como ocurrió en Tabasco.



En aquella entidad del sureste mexicano, el gobierno de la Cuarta Transformación condonó 11 mil millones de pesos de adeudos a alrededor de 500 mil usuarios de la CFE. Además, en una combinación de factores climáticos y socio-económicos, la energía eléctrica que consumen los tabasqueños es más barata que en Tamaulipas, en el noreste azteca.



Desde esa perspectiva, a pesar de las diferencias políticas derivadas del proceso electoral de 2021, tiene fundamento la exigencia del Jefe del Ejecutivo Estatal en favor de sus gobernados, tomando como referente la decisión que la 4T tomó para favorecer a los habitantes de aquella entidad federativa.



En Tamaulipas, desde hace décadas, han surgido movimientos sociales con el estandarte de la injusta tarifa que aplica la paraestatal a los usuarios domésticos, sin tomar en cuenta el clima extremo que registra esta región de la geografía mexicana. Sin embargo, ninguno ha logrado modificar la política comercializadora de la Comisión Federal de Electricidad.



De acuerdo a estimaciones del gobernador CABEZA DE VACA, en Tamaulipas se produce el 12% de la energía eléctrica que produce a nivel nacional la CFE, porcentaje que debiera reflejarse positivamente en los recibos de consumo de los usuarios, como en el estado de Tabasco y otras entidades del sur.



Esto último, es un tema que mantiene polarizados los criterios del mandatario nacional y del gobernador tamaulipeco.



AMLO pretende regular la producción de energía eólica y solar bajo el argumento de que la sobreproducción de electricidad desestabiliza la red; mientras que CABEZA DE VACA ha dispuesto aplicar un impuesto a la CFE y a PEMEX por la emisión de gas de efecto invernadero al producir 12 millones de toneladas de CO2 que afecta la salud y el medio ambiente.



LÓPEZ OBRADOR refuerza su postura al afirmar que Tamaulipas está interconectado a la red nacional de suministro de electricidad, por lo que no puede imponer sus propias reglas. En contraparte, FRANCISCO JAVIER utiliza en su esgrima verbal el argumento de que no es justo ni equitativo que el gobierno Central se lleve la utilidad y que en Tamaulipas se queden los daños de salud y ecológicos, y, además, ningún beneficio en los recibos de cobro.



Como es evidente, LÓPEZ OBRADOR y GARCÍA CABEZA DE VACA están jugando sus cartas en una confrontación que tiene su origen en las elecciones que se avecinan y en la negativa de aval para el préstamo bancario que autorizó el Congreso Local al gobierno Estatal por 4 mil 600 millones de pesos.



La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aplicó lo que establece la Ley de Deuda Pública y Disciplina Fiscal en lo que respecta al pretendido endeudamiento en Tamaulipas, y amaga con aplicar la misma medida anti-deuda a los gobiernos de Jalisco y Guanajuato que encabezan ENRIQUE ALFARO y DIEGO SINHUÉ, respectivamente.



La tensión Federación-estados podría incrementarse a juzgar por el anuncio del presidente LÓPEZ OBRADOR para transparentar irregularidades financieras de algunos gobernadores, las cuales fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación.



El amague de que el gobierno Federal estará muy al pendiente del proceso eleccionario 2021 y que no permitirá el fraude electoral, representa, sin duda, un mayor grado de acidez en la confrontación política que se vive actualmente el país.



DESDE EL BALCÓN:

¿Sería necesaria la rudeza extrema del presidente LÓPEZ OBRADOR con el gobernador de Puebla MIGUEL BARBOSA?

AMLO ’pasó sin ver’ al mandatario poblano en clara actitud de desprecio durante un acto oficial.

Alguien debiera sugerirle a quien encabeza la 4T que lo cortés no quita lo valiente.

Ni hablar.



Y hasta la próxima.

