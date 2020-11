Tachan a Rubén Moreira de mapache en Campeche

Días después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitara que en el caso de Rubén Moreira, diputado federal y presidente de la Comisión de Derechos Humanos la Fiscalía General de la República (FGR) investigue y llegue a las últimas consecuencias; el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno contestó entre carcajadas ’Es un gran mapache, por eso lo necesitamos en Campeche para ganar".



Lo ocurrido hace unos días en la ’Mañanera’, fue la confirmación del gobierno federal cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no se permitirá la corrupción y pidió que en el caso de Rubén Moreira, ex Gobernador priista de Coahuila, la Fiscalía General de la República (FGR) investigue y llegue a las últimas consecuencias.



Actualmente, Rubén es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por gastos ilícitos que suman más de 400 millones de pesos provenientes del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) ocupados durante su gobierno.



Hay que señalar que la fama de ’mapache’ o ladrón de elecciones es harto conocida, incluso expresidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, lo había advertido al nombrarlo secretario de Acción Electoral de su partido ; ’ por su experiencia lo necesitamos para ganar las elecciones..’ (en esa ocasión, 2018, fueron vapuleados por AMLO).



Ochoa Reza motivó el nombramiento de Rubén Moreira como Delegado del PRI en Campeche, esto es, como gran operador de la elección del próximo año que pon dría en juego la gubernatura, también es cierto – en el fondo existe la preocupación por que la FGR y la UIF ’le están pisando los talones’.



No es la primera vez que lo apodan de tal forma, en 2018 el entonces presidente del PAN en Nuevo León, Iván Medrano, mencionó que Rubén Moreira representa un peligro para las elecciones extraordinarias de diciembre y lo llamó ’el mapache mayor’.



Luego de presentar los resultados preliminares de las elecciones internas para designar a un nuevo dirigente estatal del partido, Medrano acusó al PRI de pretender poner en riesgo los comicios, aunque no abundó en detalles.



’Hemos tenido pláticas muy cercanas con nuestro candidato, preparándonos también para la embestida que viene del PRI, con su delegado Rubén Moreira, que no es más que el mapache mayor que viene a tratar de ensuciar la elección de Monterrey’, señaló en su momento. Con información CAMPECHE HOY