‘Taclea’ aguacate mexicano al Supertazón

+Se enviaron 134 mil toneladas del fruto



+Historia que se remonta a 2014 cuando comenzó la aguacatemanía



+Juego que observaron 100 millones de televidentes



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/Agencias).- Breve historia de la aguacatemanía. Más de 134 mil toneladas de aguacates mexicanos recorren la geografía estadounidense –unos tres mil 500 kilómetros, desde el estado de Michoacán– para que aficionados y jugadores de todo el país lo degusten durante el partido del Supertazón. Que, se calcula, fue observado por 100 millones de televidentes.



Se trató del Super Bowl LV, la gran final de la NFL, que se disputó entre Tampa Bay, Buccaneers, y Kansas City, Chiefs, en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida.



La fiesta del futbol americano no se concibe sin la abundante presencia de aguacate mexicano, en particular de Michoacán. Con él, los estadounidenses preparan guacamole –a base de cebolla, cilantro, jitomate, chile, sal y gotas de limón–, plato típico nacional que ha sido asimilado en la cultura popular de los vecinos del norte, para convertirse en una tradición nacional.



Para tener una idea de lo que significa una exportación de esa naturaleza, en la segunda semana previa al Supertazón se enviaron a Estados Unidos más de 35 mil toneladas de aguacate en mil 792 contenedores, y cada seis minutos salió un tráiler con la fruta hacia el país vecino, en un recorrido de 17 horas continuas.



Productores en 44 de los 113 municipios del estado de Michoacán se han ganado fama de tener los de mayor calidad y mejor gusto, ellos fundaron hace años una asociación que organiza y coordina las masivas exportaciones a Estados Unidos, que este año batieron récord a pesar de la pandemia de Covid-19.



En 2020 se consumieron 126 mil toneladas y hoy se espera que se rebasen 134 mil.



Pero no es la única cifra récord.



En los pasados 12 meses la asociación registró un crecimiento sostenido de 12 por ciento en las ventas a los vecinos.



A mitad de la temporada se exportaron 586 mil toneladas, con expectativas de rebasar el millón en junio.



El pronóstico de exportación al cierre del ciclo de julio 2020 a junio 2021 es de un millón 200 mil toneladas cosechadas y un millón 17 mil exportadas.



De acuerdo con el blog unifin.com.mx, la historia de éxito del aguacate se logró gracias a la visión de Álvaro Luque, un costarricense quien dirige la Asociación Avocados from Mexico, que agrupa a otras dos instituciones: la Asociación de Importadores de Aguacate Hass de México (MHAIA) y la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacates de México (APEAM).



Estos latinos visionarios encontraron un área de oportunidad para la venta de aguacates en el Super Tazón que no podían desaprovechar. Tan solo durante la temporada previa al Súper Domingo 2021, la APEAM estima una exportación de 132,030 toneladas de este fruto mexicano a Estados Unidos.



Esto significa 4% más con respecto a 2020, adelantó su dirigente, Gabriel Villaseñor, al diario Milenio.



’Nuestro país es el mayor exportador de aguacate en el mundo, con más de 2.18 millones de toneladas anuales. Siendo Estados Unidos el principal mercado al cual se envían 1.2 millones de toneladas cada año. Mientras que las ganancias superan los 2,500 millones de dólares (MDD)’, detalla la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.



Por su parte, más del 76% del producto proviene de Michoacán, en donde se generan 310,000 empleos directos y 78,000 indirectos, asegura la misma institución federal.



La historia se remonta a 2014, cuando Avocados from Mexico generó una exitosa campaña de mercadotecnia durante la transmisión del Súper Tazón.



Según lo publicado en la revista Fortune en Español, el anuncio que pagaron costó 4.5 millones de dólares (MDD), un 30% del gasto anual de la Asociación. Sin embargo, valió cada dólar por los frutos que sigue cosechando hasta la fecha.



A partir de entonces, la popularidad del aguacate generó un impacto económico expansivo: desde supermercados, tiendas locales, importadores y exportadores, hasta llegar a los agricultores mexicanos.



Todos ellos ya son los grandes ganadores en los números del Supertazón.