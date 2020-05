Talamontes perpetran ecocidio del cerro Jocotitlán en Edomex

JOCOTITLÁN, Méx.- 4 Mayo 2020. Pobladores de Santiago Yeche, estado de México, denunciaron el ecocidio del cerro Jocotitlán, perpetrado por talamontes profesionales en contubernio con los dirigentes de la comunidad agraria Jova Gómez Montoya, Jaime Sánchez y Elena Molina Téllez.



Incluso, éste fin de semana un grupo de más de 200 habitantes detuvieron a unos operadores de talamontes que casi son linchados.



Fue el viernes cuando capturaron a varios taladores que quisieron burlar la vigilancia de los pobladores que dijeron tener permisos de la Secretaría de Agricultura, del gobernador y los comuneros ejidatarios.



Los comuneros mencionados representan a la comunidad agraria de Santiago Yeche, que está al norte del Estado de México y junto con Jocotitlán que es la cabecera municipal tienen a cargo la conservación de los recursos forestales del cerro Jocotitlán, "el mismo que está sufriendo un ecocidio, pues lo están talando hace varios años pero ahora están explotándo sin medida alguna", acusaron los pobladores.



Recordaron que los anteriores representantes solo estaban comprometidos con árboles sujetos a explotación y no como lo hacen ahora: "talan parejo y sin dar razón de la siembra recíproca al derribar los mismo".



Aclararon que si fueran sólo árboles enfermos no estaría un campamento de más de diez camiones y maquinaria talándolos y levantándolos, y aseguraron que llevan árboles buenos, pues con los encinos que según son para cabos de martillos y azadones "están talando parejo", señalaron.

El cerro Jocotitlán es el único pulmón del norte del estado de México y sólo hasta Michoacán se encuentra algo así, rico en oyameles, ocotes y encinos.

Este lunes habrá una junta informativa en la que el presidente municipal iniciará una investigación de los daños causados por los talamontes " y no pase lo de Ocuilan en donde han matado a varios defensores del bosque", por lo que los pobladores de Santiago Yeche están decididos a terminar con ése y cualquier tipo de talas.