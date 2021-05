Tamaulipas, controversia constitucional

Màs allá de los dimes y diretes entre funcionarios y legisladores, el asunto del desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Garcìa Cabeza de Vaca, va en el diferendo a resolver entre los Tres Poderes de la Uniòn, la soberanía de los estados y la aplicación de la Ley al margen de la lucha partidista y afanes presidencialistas.

Porque se afirma que el mandatario tamaulipeco es perseguido por su intento de ser el próximo candidato a los comicios del 2024 sin que los tiempos electorales estèn en su momento, por desafiar al Gobierno Federal y porque es necesario, para el centro de las decisiones, dar un golpe de mano para consolidar la fuerza del que manda en el país.

Hasta ahora el Congreso Local ha incurrido en desacato, en opinión del senador Ricardo Monreal, al no cumplir la resolución de la Càmara de Diputados, y ha recurrido a la controversia constitucional ante la SCJN para echar atrás el juicio de procedencia al argumentar que es facultad de la soberanía local.

En estas condiciones entrarà el Senado de la Repùblica que sì tiene facultades constitucionales para declarar la Desapariciòn de poderes en Tamaulipas y proceder en contra del mandatario estatal al incurrir en delitos federales. El Poder Judicial será clave en esta lucha de poderes que se da en todos los aspectos. Veremos en que concluye.



TURBULENCIAS



Pide EU a connacionales no ir a Mexicali



El próximo 25 de mayo, el Movimiento Indìgena de la ciudad de Mèxico saldrá de su confinamiento para realizar una marcha por la CDMX y demandar un Acuerdo Marco entre el gobierno de la capital y el Federal en beneficio de las comunidades indígenas residentes; la construcción de un Mecanismo de transversalidad para aterrizar recursos del Anexo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 que asciende a más de 111 mil millones de pesos, por un Programa Emergente de Vivienda Indígena en la Ciudad de México; respeto a la Constitución política de la Ciudad de México respecto de acuerdo a lo que mandatan los artículos 57, 58 y 59 y el reconocimiento a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público en la Constituciòn Nacional…Julio Mercado Castruita, Representante del IMSS en Oaxaca y el líder de la sección XXVIII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Carlos Mario Aragòn Ziga, refrendaron su convicción de construir mejores entornos laborales en el marco del Día del Trabajo, durante una ceremonia efectuada frente al edificio delegacional y la presencia de unos 600 agremiados, se reconoció a los trabajadores que dieron la vida en su lucha contra la emergencia sanitaria por COVID-19, con un toque de silencio y un minuto de aplausos…

Este domingo por la noche hubo debate de candidatos al gobierno del estado en Baja California. No sorprendió la ausencia de la protegida del gobernador Jaime Bonilla, Marina del Pilar, pero lo que sí llamó la atención fueron los planteamientos del pesista Jorge Hank Rhon, bien informado y con soluciones tangibles a la problemática de la entidad que en las últimas dos semanas fue boletinada por el gobierno de EUA pidiendo a sus connacionales no visitar Mexicali por los altos índices de criminalidad, la capital del estado donde la candidata morenista Marina del Pilar acaba de dejar el cargo de alcaldesa pero en sus spots de campaña dice que bajó como la delincuencia como nunca antes…



