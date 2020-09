PALACIO

Por Mario Díaz



Tamaulipas y la 4T



-¿Se ’sacaron la espina’ AMLO y Cabeza de Vaca?

-¿Le ’pusieron el balón’ al mandatario estatal?

-¿’Amor y paz’ entre estado y federación?



DESDE cierta perspectiva, tal parece que la visita del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR a Tamaulipas contribuyó a mejorar la relación intergubernamental entre federación y estado.



Se da por descontado que en el seguro ’tete a tete’ entre el mandatario nacional y el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, ambos vaciaron sus roncos pechos en un afán de armonizar la relación turbia derivada de conflictos partidistas.



Durante la conferencia mañanera celebrada en la petrolera ciudad Reynosa, ambos mandatarios se ’sacaron la espina’, a juzgar por sendas intervenciones públicas.



CABEZA DE VACA enfatizó a LÓPEZ OBRADOR que las persecuciones de adversarios poderosos e influyentes quitan mucho tiempo, recordándole que hace algunos años un presidente de la república pretendió desaforarlo para meterlo a la cárcel, a lo que el jefe del Ejecutivo asintió con movimiento de cabeza.



Lo anterior luego de que un reportero cuestionó al mandatario estatal respecto a las acusaciones del exdirector de PEMEX EMILIO LOZOYA en presunto soborno del entonces senador para aprobar la reforma energética.



La respuesta contundente de GARCÍA CABEZA DE VACA, por escrito, permite suponer que esperaba el cuestionamiento en ese sentido, lo que en el argot periodístico se conoce como ’poner el balón para mandarlo al fondo de la red’.



El gobernador tamaulipeco calificó como un ’delincuente confeso’ a LOZOYA AUSTIN, a pesar de que el exfuncionario del gabinete peñanietista es un ’invitado especial’ del gobierno de la Cuarta Transformación.



Sin embargo, en la misma mañanera, el presidente LÓPEZ OBRADOR despejó muchas dudas respecto al estado financiero de las arcas cuerudas al preguntarle a FRANCISCO JAVIER si la federación tenía algún adeudo con el estado, a lo que el gobernador respondió con un categórico ’no, señor presidente’.



Por tal motivo, desde esa óptica, se infiere que ambos mandatarios hablaron largo y tendido para despejar dudas, malos entendidos, bravuconadas o percepciones equivocadas para mantener un equilibrio en la relación institucional.



Las redes sociales han dado cuenta puntual de ambas posturas, magnificando lo que consideran una respuesta contundente de CABEZA DE VACA a LÓPEZ OBRADOR, por un lado, y el cuestionamiento de LÓPEZ OBRADOR a CABEZA DE VACA para precisar que la federación no tiene ningún adeudo económico con el estado, por el otro.



Aparentemente, luego del ’traca traca’, una lectura sería que ambos gobernantes ’sacaron sus trapitos al sol’, aunque, eso sí, sin pasar por alto que los contendientes no son del mismo peso.



Por cierto, el huésped del Palacio Nacional aprovechó la mañanera reynosense para recordar a algunos acelerados que no son tiempos de campaña y que por el momento quienes pretendan un ’puesto’, lo pueden solicitar en el mercado de abastos Catarino Garza, recién inaugurado en Matamoros.



La movilización ciudadana en Matamoros durante la entrega de obras federales no pasó desapercibida para el mandatario nacional, dejando en claro su inconformidad por estar en plena pandemia y el riesgo para la salud en concentraciones masivas. Obviamente, con su ojo clínico, dedujo la participación de quienes pretenden sacar tajada política en ese tipo de actos oficiales.



I.-Con justa razón, el celo político se hizo presente entre los regidores del actual ayuntamiento en la tierra de Rigo Tovar. El motivo: la invitación discriminatoria al acto de entrega de obras federales durante la visita del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Por alguna razón, solo la edil, madre del secretario de Bienestar Social ALBERTO GRANADOS FAVILA, tuvo acceso al recinto instalado en el mercado inaugurado y que lleva el nombre de CATARINO GARZA.



II.-En Tamaulipas, al margen de estadísticas sanitarias, lo único cierto es que distintos sectores de la sociedad están hartos de lo que consideran excesos en las medidas de confinamiento. Prestadores de servicios turísticos, comercio formal e informal, deportistas y público en general están llegando al límite de su resistencia.

La competencia por el color del semáforo epidemiológico entre federación y estado es un factor que incide negativamente en la economía familiar y trastorna el equilibrio emocional de los ciudadanos, sin contar la inconformidad y estrés que provocan los filtros sanitarios en los puentes internacionales y la lenta revisión en las garitas de entrada a los Estados Unidos.

Tan simple como entender que el coronavirus está presente en ambos lados de la frontera, por lo que ese tipo de restricciones realmente en poco o en nada contribuyen a paliar la pandemia.

