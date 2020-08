Tambo a dos policías estatales por presunto delito de extorsión

TECÁMAC,MÉX.-Mariela Gutiérrez Escalante, presidenta municipal de este municipio , ha dado la instrucción de actuar con mano dura en contra de aquellos que atenten contra la seguridad, la tranquilidad, patrimonio y economía de las familias de este municipio.



Es por esto, que la Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal, hizo la detención de dos policías estatales que presuntamente extorsionaban a una mujer para que su esposo no fuera puesto a disposición del Ministerio Público e iniciar un procedimiento legal en su contra.



Oscar Armando Galván Villarreal, Comisario General de Seguridad, detalló que los policías municipales se encontraban en las actividades propias de su función en la Fiscalía Regional, cuando fueron abordados por la femenina para pedir auxilio ya que en ese momento su esposo era bajado de la unidad estatal para presentarlo ante las autoridades y ella no contaban con la cantidad de 5 mil pesos que le solicitaban los elementos estatales para dejarlo en libertad.



Agregó que, dada la declaración de la señora y el señalamiento directo, se procedió de manera inmediata a la detención de Francisco Javier N y Juan Gerardo N, para ponerlos a disposición del Ministerio Público por el presunto delito de extorsión, además se entregaron a la autoridad un arma de fuego, una lámpara de toques y una camioneta pick up color azul marino con logotipos de la Policía Estatal.



Galván Villarreal, subrayó que siempre se trabajará por mantener la seguridad e impedir cualquier conducta o acto que ponga en peligro a la ciudadanía o a su patrimonio y aclaró que las sanciones se aplican de manera igualitaria para todos.



Por último, indicó que el principal objetivo del Gobierno Municipal es tener una ciudad segura en la que las familias sientan la confianza de que las autoridades cuidan de los tecamaquenses.