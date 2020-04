Tambores de guerra

LOS TIEMPOS DE CRISIS SON TIEMPOS DE CONFUSIONES, DE CHISMES Y DE PROPAGACIÓN DE MALES Y DE RUMORES, ahora se nos dice que los famosos ’narco-satánicos’, que nos dejaban helados al conocer sus historias de terror y violencia andan en busca de que les den prisión domiciliara y no faltan las almas nobles y sencillas que por una ’lana’ hagan el milagrito, total, si a muchos mexicanos les vale y van a las playas y creen que en medio de la pandemia hay vacaciones. Pues los milagros existen y si no, cuando menos, se hace la luchita.



Se comienzan a enfrentar las acciones de los malosos que bien pertrechados, mientras los soldados andan construyendo aeropuerto, trenes y cuidando que los huachicoleros no anden tan sueltos, producen los grandes y espectaculares robos y cuando esto comienza a cundir los malositos pues comienzan a actuar: ’Si ellos pudieron por qué no, nosotros?’ y en muchos sitios se ven cosas importantes y extraordinarias que dan miedo y terror. Ahora el famoso delincuente y truculento golpeador de mujeres y operador de ácido para joderlas, pues además de que se ’entregó’ contrata a una importante firma que normalmente cobra en dólares y es, al parecer, muy eficiente porque está conformada por ex funcionarios que se las saben de todas todas y como no están en Oaxaca, pero el huachicol deja lana, pues se pueden hacer muchas transas y no se duda de que, cuando menos, ahora sí al vago y baquetón le podrán hacer lo que el viento a Juárez. En Oaxaca hay una enorme indignación por todo este proceso y violencia desatada por Vera Carrizal, y es lógico que esto no terminará ahí, las venganzas andan cerca de muchos y muchas y por tanto, si ahora ha quedado quemada y con vida la víctima de este hampón y pillo, pues es seguro que no volverán a cometer el mismo error y el tema es de que: ’los muertos, dicen, no hablan’.



En unos pocos días se han visto operativos de las mafias importantes, varios asaltos a los mineros han dejado grandes ganancias por el robo de oro y de plata, apenas el día ocho, en Sonora, asaltaron a un grupo de mineros que transportaban oro y plata y se fugaron en avioneta, al fin y al cabo pues las avionetas en toda esa región andan libres y son utilizadas por el tráfico de personas, armas, narcotráfico, contrabando y pillerías.



Pillos y sicarios en grupos de veinte camionetas se dan el lujo de ’realizar operativos como las autoridades’ y lo más seguro es que todos se confunden o le hacen al tío Lolo y no metiéndose de metiches pues no hay tos, como dicen los viejos policías: ’si quieres llegar a viejo, pues hazte pendejo’ y eso hacen, a veces, en combinación con lo pillos y a cambio de una gratificación, total eso de las gratificaciones no tiene el nivel de las corrupciones y pues no hay problema para muchos que al final dicen que no supieron porque pensaron que era algún operativo oficial para hacer alguna detención y por ello no actuaron. El caso es que al parecer la casa que fueron a saquear era o es de uno de los jefes mafiosos y se supone que ahí almacenaban, como el chinito Zhenli Ye Gon, grandes sumas de dinero, joyas, obras de artes y sin duda información valiosa, por lo que se espera la reacción del afectado y la guerra con muchos muertos, como si no tuviéramos muchos problemas.



Decimos que en los tiempos de crisis económica y de salud se van dando otros asuntos que no tienen el control de las autoridades sino el manejo y control de los mafiosos, por ello. Ahora, hay una enorme inquietud en la zona de Tepito y La Lagunilla porque anteriormente, al lado de los grupos mafiosos también operaban los contrabandistas y mafiosos de China y Corea, de tal suerte que muchos edificios que anteriormente albergaban a familias de la zona fueron habilitados como bodegas y de ahí el crecimiento de los pillos y narcotraficantes que tantos muertos han provocado. Hoy, sin dinero, sin mercancías y sin los apoyos de los grandes traficantes chinos, coreanos y mexicanos pues se escuchan los tambores de guerra, la violencia operará en las calles cuando no tienen siquiera la oportunidad de controlar los ’cobros de piso’ y están a la defensiva para que otros grupos de mafiosos no los desplacen del territorio que siguen manejando. Con toda seguridad, Omar García que es un buen policía tendrá información sobre el tema, el asunto es que el coronavirus también le golpea a sus tropas y no hay forma de que los demás grupos de inteligencia y seguridad operen en conjunto, ya sabemos de las envidias y los tropezones que se colocan cuando ponen el pie a los que van avanzando, así que la jefa de gobierno y el Presidente deben realizar una importante investigación para tratar de poner orden en el desordenado impero de la mafia citadina.



No sabemos cuánto durará la crisis pero de lo que estamos seguros es de que generará pobreza, quiebras, desempleo y por tanto violencia, el pueblo sabio también se desespera y cuando esto sucede no hay llamado a la paz y la tranquilidad porque de nada sirven, es como los llamados a que nos portemos bien sino nos acusan con la madrecita y en vez de actuar nos darán abrazos y besos en vez de balazos y chingadazos. La violencia, queramos o no aceptarlo, está tocando a las puertas de muchas colonias y zonas del país, los grupos delincuenciales andan desesperados y necesitan dinero, mucho dinero y drogas porque es la forma de controlar su poder y cuando fallan pues hay que luchar contra los que quieren los territorios y esto genera y alienta la violencia y las agresiones, donde la gente al final de cuentas la sufre como los daños colaterales en muertes, heridos, violentados, explotados y reprimidos por las fuerza paramilitares de los mafiosos, que ya están en estado de alerta en muchos lados. Así que cuidado no todo es fácil ni se arregla con saludos ni abrazos o acusaciones contra el mal portado… y tan les vale que por ejemplo no tendrán respuesta sobre los 50 millones que deben muchos consorcios empresariales y a los que ha enviado a cobrarles por medio de sus ’representantes’ en las cámaras empresariales que son buenos para joder pero no buenos para pagar…



