Tambores de guerra en defensa de la 4T

Como si fuera una declaración a los conflictos y dejando atrás las discusiones y los buenos modos, AMLO, declara que son tiempos para LAS DEFINICIONES: O SE ESTÁ EN FAVOR DE LA 4T O SE ESTÁ EN FAVOR DEL CONSERVADURISMO Y LA REACCIÓN, y esto, sin duda es un llamado a que las huestes de MORENA dejen la comodidad y se vuelquen a la ’defensa de los proyectos de AMLO para el cambio de SISTEMA’ y bueno, en esas complicaciones se verán muchas interpretaciones y modos y confrontaciones. Unos dicen que ya basta que los insultos y críticas en contra de AMLO vayan acumulando acciones que muestran la debilidad de sus políticas actuales, y por tanto, a pesar de sus ’buenas intenciones’ no logra evitar que el descontento generado por la pandemia y por la crisis económica y de seguridad en el país se vaya acumulando en su contra y dejando vacíos de poder, así que, una buena confrontación ’IDEOLÓGICA’ que puede llegar a la violencia de cualquier parte confrontada, será el ideal para ’distraer la atención’ en la crisis actual y poder culpar a una de las partes.



Hemos dicho que MORENA

tiene en su formación de ’cuadros’, más de 6 mil grupos de defensa de MORENA Y LA 4T, esos grupos son como los militantes de partidos en los cambios de un país y son la base del ejército de transformación que puede confrontar, en los hechos y las calles a los grupos de la oposición, por el otro lado, ’los conservadores o reaccionarios’ como los definen, solamente están en el nivel de los clasemedieros y se esconde en alguna parte el verdadero grupo que pertenece a la MAFIA DEL PODER y que está al lado del Presidente, gozando de los contratos, fondos y bienes públicos para realizar sus enormes negocios privados y esto no se dice ni se aclara en esas confrontaciones, así, los clasemedieros solamente se escudan en organizaciones empresariales totalmente desprestigiadas y corruptas o en los ’intelectuales orgánicos’ que han servido y enriquecido a la sombra del poder económico y político del país y se escudan en sus análisis ’históricos’ llamando a la confrontación y el ’golpismo’ en contra de AMLO, pero como siempre, esos intelectuales solamente lanzan la piedra y esperan a ver quién en verdad agarra el arma y la lanza para comenzar la pelea, pero ellos se hacen como si fueran ’mártires’ y perseguidos del poder, cuando son simples voceros de la mafia de los clasemedieros que ladran en contra de AMLO pero que no son capaces de organizarse ni actuar, por ello, solamente con sus actos viscerales hacen las provocaciones para que desde el poder y con movilizaciones contundentes aplaquen cualquier forma de ’oposición’, dando paso a la IMPOSICIÓN Y EL CAMBIO DE SISTEMA, como si no lo viéramos con anterioridad, ya que el mismo Presidente no ha mentido en este campo, lo ha declarado muchas veces, y ahora, tiene el tiempo para definir posiciones y lo aprovechará en su favor. Si hay alguien con la suficiente experiencia en las luchas políticas callejeras y de movilización de masas es AMLO, los demás vienen a ser ’niños con niñera’, no más…



Se tiene que reconocer que el Presidente ha sido tolerante con muchos actos de las críticas bajo el principio de la libertad de prensa y comunicación y lo ha cumplido, no hay acciones contra la gente que realizan las críticas, puede existir declaraciones directas y respuestas a lo que dicen o escriben bajo el principio del DERECHO DE RÉPLICA demandado por el Presidente para dar fuerza a sus mismas declaraciones mañaneras que son las que marcan la política del día, así que cuando hace sus reclamos y réplicas lo hace con certeza y con derecho, por ello, los críticos se convierten en puros reclamadores sin sentido y viscerales y ellos mismos dan la pauta para que se les aplique los métodos para que la comunicación política les aplaque los ánimos y sus conclusiones, el asunto es que, a lo mejor, creemos que el residente anda enredándose en las contestaciones y no nos parece que se deba perder en andar dando respuesta a quienes no la merecen, para ello tiene voceros y seguidores para que no se manche porque no es lo mismo replicar a que el jefe del país declare en contra de cualquier comunicador, tenga o no razón, automáticamente lo descalifica y lo condena a la muerte civil o real según vayan subiendo los ánimos y las confrontaciones.



En los momentos actuales sobran dogmáticos e intolerantes que están dispuestos a servir, arriesgando su vida y libertad, al Presidente que goza de admiración incondicional de muchos grupos y gente, y de entre ellos algunos han declarado, públicamente, que están dispuestos a llegar a la guerra y ’las armas’ en defensa de su ’líder’, esto puede ser aprovechado por grupos contrarios al presidente para generar atentados en contra de los señalados en las conferencias lastimando o eliminando a esos personajes con lo que se podría ’acusar’ al presidente de intolerante y radical, y esto es una práctica que todavía apoyan muchos de aquellos miembros del viejo EMP que tienen ganas de tomar venganza en contra de AMLO, al haberlos encuerado y denunciado y eliminar su organización, pero ahí están, y siguen siendo los mismos asesinos, terroristas y represores, solamente porque AMLO se ha olvidado que fueron entrenados para ’cuidar al presidente’ y cumplir con sus caprichos al eliminar a los que no le servían o molestaban o denunciaban sus corruptelas y abusos del poder…



Lo grave del tema es que ya se tocaron los tambores y cornetas para iniciar los primeros enfrentamientos y mostrar la organización y la fuerza real en la militancia y no hay duda de que MORENA tiene gente que sabe luchar de verdad y está dispuesta a dar su vida por sus ideales y formas de pensar. Lo curioso es que, ahora, el Presidente estaría obligado a que los verdaderos MAFIOSOS DEL PODER, los multimillonarios que siguen mamando del presupuesto nacional, también digan que están dispuestos a darlo todo, incluyendo sus riquezas e intereses a lo que diga AMLO y lo que demande el cambio del sistema, si esto pasa, pues ni hablar, ya está todo dicho… y a callar y trabajar para no andarla zurrando por todos lados.



