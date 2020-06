’Tantéllense, tantéllense….’ -Gobernadores se alebrestan contra AMLO -No entraré en dimes y diretes, dice el tlatoani -Candidaturas y presupuestos, calientan el caldero

PALACIO

Por Mario Díaz

❞𝗧𝗮𝗻𝘁é𝗹𝗹𝗲𝗻𝘀𝗲, 𝘁𝗮𝗻𝘁é𝗹𝗹𝗲𝗻𝘀𝗲….❞

-Gobernadores se alebrestan contra AMLO

-No entraré en dimes y diretes, dice el tlatoani

-Candidaturas y presupuestos, calientan el caldero



EL Bloque Opositor Amplio (BOA), el Frente Nacional (FRENA), la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) y los llamados ’Siete Samuráis’ (gobernadores norteños) son distintas alianzas que han surgido al calor de la contienda política que inicia en septiembre próximo y termina el primer domingo de junio del año entrante.



Estarán en juego 3 mil 528 representaciones populares, destacando la renovación de 15 gubernaturas, 300 diputaciones federales, legislaturas locales y alrededor de 2 mil ayuntamientos.



El proceso eleccionario también se hace muy atractivo para los partidos políticos que recibirán millonario presupuesto a pesar de la rebaja del 50 por ciento que se reorientó para combatir los efectos de la emergencia sanitaria en el país.



Precisamente por esa razón-candidaturas y presupuesto-es que se ha recrudecido la pugna interna en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) entre los simpatizantes de la exdirigente YEIDCKOL POLEVNSKY y el presidente interino ALFONSO RAMÍREZ CUELLAR.



Lejos de cerrar filas, en el partido en el poder se disputan palmo a palmo el control del mismo olvidando algo sumamente esencial y que seguramente influirá en el resultado final: ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR no aparecerá en las boletas electorales.



Ante el desbarajuste morenista y los bandazos del Jefe de la Nación en algunos temas, actitudes y posturas, la oposición ciudadana en BOA y FRENA, así como la alianza de mandatarios estatales están desarrollando labor de zapa en un intento de debilitar a la Cuarta Transformación y su creador.



Aunque, a decir verdad, todo hace indicar que el Bloque Opositor Amplio en realidad se trata de un mero libelo en PDF, sin origen ni autenticidad confirmados, que AMLO aprovecha para dividir la opinión pública y, obviamente, a los 96 millones de potenciales electores en condiciones de emitir su sufragio.

El Frente Nacional (FRENA) no ha logrado el objetivo que sus promotores esperaban, por lo que tal manifestación ciudadana a bordo de automotores no parece inquietar al tlatoani azteca.



Sin embargo, LÓPEZ OBRADOR ha fijado su postura respecto al posicionamiento de los gobernadores de Acción Nacional reunidos, el pasado viernes, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, para tratar el tema relacionado con el Pacto Fiscal Federal.



El huésped del Palacio Nacional ha sido enfático al manifestar que no permitirá que se le falte al respeto a la investidura presidencial, como en su momento lo hizo el gobernador de Jalisco, ENRIQUE ALFARO, al afirmar que la violencia que se vivió recientemente en esa entidad provenía de ’los sótanos del poder de la ciudad de México’.



Asimismo, LÓPEZ OBRADOR califica como ’politiquería’ la alianza del GOAN que solo pretenden posicionarse en Querétaro y Chihuahua cuyas gubernaturas estarán en juego, por lo que no entrará en dimes y diretes.



Respecto a la revisión y distribución presupuestaria del Pacto Federal, el Jefe del Ejecutivo Federal asegura: la Federación ha actuado con apego Constitucional y se han distribuido los fondos federales de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal.



Si bien es cierto que los mandatarios norteños de distinto origen partidista y los emergidos de Acción Nacional están en su derecho de libre manifestación y se atienen a la soberanía estatal, también es una verdad de a kilo que deberían sopesar lo que significa el peso específico y el poder político federal, como cada uno de ellos los conocen y lo ejercen en sus respectivos territorios.



’Tantéllense, tantéllense, dirían en mi rancho.

DESDE EL BALCÓN: Sin dejar de reconocer que se trata de un ciudadano común con los mismos riesgos que otros, no deja de indignar que en esta ocasión le haya tocado a un General Brigadier del Ejército Mexicano ser víctima de un secuestro.



Aunque, muy seguramente, el águila y una estrella que lo identifica en ese rango militar fueron determinantes para que los plagiarios lo liberaran, la madrugada del lunes, a pesar de que en un principio exigían a los familiares la entrega de 5 millones de pesos.



Es muy cierto que la delincuencia no respeta edades, credos religiosos o ideología políticas; sin embargo, no es común que un alto mando militar como el General Brigadier JOSÉ GUILLERMO LIRA HERNÁNDEZ, viva la odisea de ser secuestrado, golpeado y liberado en el estado de Puebla.



Ni hablar.



P.D.-Si no se atiende en tiempo y forma, la gerencia de la Junta de Aguas y Drenaje de la ciudad de Matamoros podría enfrentar serio problema social con miles de habitantes de más de diez colonias del sur-oriente, quienes amenazan con no pagar ese necesario servicio e impedir la suspensión del mismo. La gerencia comercial o el departamento de contrataciones-no la vocería-tienen la palabra.



Y hasta la próxima.

