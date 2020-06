La Palabra de Dios





7 de junio 2020

Solemnidad de la Santísima Trinidad



Primera lectura

Ex 34, 4b-6. 8-9

En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las dos tablas de piedra, como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le hizo presente.



Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando delante de él, proclamó: ’Yo soy el Señor, el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel’.



Al instante, Moisés se postró en tierra y lo adoró, diciendo: ’Si de veras he hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros, aunque este pueblo sea de cabeza dura; perdona nuestras iniquidades y pecados, y tómanos como cosa tuya’.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor





Salmo Responsorial

Daniel 3, 52. 53. 54. 55. 56

R. (52b) Bendito seas, Señor, para siempre.

Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres:

Bendito tu nombre santo y glorioso.

R. Bendito seas, Señor, para siempre.

Bendito seas en el templo santo y glorioso.

Bendito seas en el trono de tu reino.

R. Bendito seas, Señor, para siempre.

Bendito eres tú, Señor,

que penetras con tu mirada los abismos

y te sientas en un trono rodeado de querubines.

Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo.

R. Bendito seas, Señor, para siempre.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Segunda lectura

2 Co 13, 11-13

Hermanos: Estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y armonía. Y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes.



Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz.



Los saludan todos los fieles.



La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes.





Aclamación antes del Evangelio

Cfr Apoc 1, 8

R. Aleluya, aleluya.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.

Al Dios que es, que era y que vendrá.

R. Aleluya.





Evangelio

Jn 3, 16-18

’Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado; pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Introducción

Las lecturas de la solemnidad de la Santísima Trinidad comienzan con un pasaje del Éxodo en el que Dios le pide a Moisés que suba al monte Sinaí con las tablas de la ley. Y allí, Dios lo envolvió en la nube y entonces Moisés proclamó su misericordia y le pidió que perdonase y acompañase a su pueblo.



En lugar de un salmo, hoy escuchamos una parte del cántico de Daniel con el que bendecimos a Dios, que está sentado en su trono celestial, escrutando las profundidades del mundo y del ser humano.



En la segunda carta a los Corintios, san Pablo nos habla de un Dios trinitario que nos transmite su gracia, su amor y su comunión.



Y san Juan nos anuncia en su Evangelio que el Padre ha enviado a su Hijo para dar su vida por nosotros y, así, salvar a los que creemos en Él.

Fray Julián de Cos Pérez de Camino

Convento de San Esteban (Salamanca)



Comentario al Evangelio

Fernando Torres cmf





¡Tanto amó Dios al mundo!



Este domingo de la Trinidad se puede decir que marca el final de las celebraciones más importantes del año litúrgico. Adviento y Navidad traen consigo la primera pascua: el Nacimiento de Jesús. Cuaresma y Semana Santa nos llevan a la segunda pascua: la Resurrección de Jesús. Y los cincuenta días de Pascua nos guían hacia Pentecostés, la tercera pascua, la venida del Espíritu Santo. Se ha culminado así el proceso de la revelación de Dios, que se nos ha manifestado en Jesús. A través de sus palabras, de sus acciones y de su estilo de vida, nos ha revelado al Padre. Y cuando él desaparece de este mundo, nos envía su Espíritu Santo para que siga alentando en nuestros corazones el mismo fuego que nos dejó su presencia.



Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es cuestión de entrar en discusiones teológicas. Pero sí de dejar que llegue a nuestro corazón un mensaje claro: Dios es amor. Y no es otra cosa. Padre, Hijo y Espíritu Santo son relación de amor entre ellos. Y en ese amor viven en la más perfecta unidad que imaginarse pueda. Tanto que son un solo Dios.



Y lo que es más: ese amor se vuelve hacia nosotros. En Jesús se nos revela el amor del Padre y el Espíritu nos ayuda a reconocerlo con nuestra mente y con nuestro corazón. Hay que volver a leer el texto del evangelio de Juan: ’Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único’. Es decir, se entregó a sí mismo. Se dio totalmente por nosotros. Sin medida. Sin condiciones. ¿Cómo es posible que haya gente que todavía piense que Dios anda persiguiéndonos para castigarnos, para ponernos dificultades y piedras en el camino, para condenarnos incluso? Hay que repetir muchas veces ese texto: ’Tanto amó Dios al mundo...’ Y dejar que nos llegue adentro ese cariño inmenso de Dios y darnos cuenta de la incongruencia que supone pensar que Dios pueda estar planificando nuestra condenación o que pueda tener pensada la destrucción de este mundo y de sus hijos. Dios, lo dice también el evangelio de hoy, quiere que ’el mundo se salve’.



Pero, ¿nos dejaremos salvar? Porque también es verdad lo que dice la primera lectura del libro del Éxodo: que somos un pueblo de cerviz dura, que a veces no somos capaces de aceptar la mano que Dios nos tiende para salvarnos. Hoy es tiempo de volver nuestros ojos a lo alto y reconocer que Dios está ahí, siempre deseoso de echarnos una mano, de ayudarnos, de estar a nuestro lado, de acogernos, de enseñarnos a perdonar (generalmente nos cuesta mucho perdonarnos a nosotros mismos y por eso nos cuesta también aceptar el perdón de Dios). Levantemos los ojos y nos daremos cuenta de que el Dios del amor y de la paz está con nosotros (segunda lectura). Para siempre. ¿No es tiempo de darle las gracias?







Para la reflexión



¿Pienso a veces que Dios me está castigando o que no me va a perdonar por algo que hecho? ¿Está de acuerdo eso con lo que hoy nos dice el Evangelio? ¿Soy capaz de perdonarme a mí mismo y a mis hermanos como Dios me perdona? Podría aprovechar un momento de silencio para darle gracias por su amor.