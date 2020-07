Tarjeta Informativa.

Alrededor de las 23:15 horas del sábado 4 de julio, personal de la Dirección de Desarrolloimplementaron un operativo programado para la recuperación de espacios en la vía pública.



El dispositivo se ubicó sobre la avenida Puebla y carretera México- Texcoco, en las inmediaciones de la zona escolar conocida como Coaxusco, para retirar seis puestos metálicos arraigados en el equipamiento urbano de banquetas públicas.



Al momento de estar realizando el retiro de los muebles mostrencos, un grupo de 30 personas arribó al lugar y agredieron físicamente al personal que realizaba el retiro de las estructuras, lanzando además rocas y bloques de concreto, que previamente desprendieron de las aceras, a los elementos de la Policía Municipa. Dos unidades del Gobierno Municipal y un vehículo particular resultaron dañados.



Ante la agresión fueron detenidos tres sujetos, entre ellos un menor de edad, quienes fueron puestos a disposición del ministerio público del fuero común por el delito de daños a los bienes, tanto del Ayuntamiento como del particular afectado.



Cabe señalar que los muebles retirados no contaban con la documentación que acredite su legal funcionamiento y hasta el momento se suman a los 40 puestos retirados en el territorio municipal por invadir la vía pública y no permitir la libre circulación.