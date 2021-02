Tarjeta roja a piratería televisiva deportiva en México

+LaLiga Content Protection inició acuerdo de colaboración con Sky erradicarlas



+Deja de ingresar casi 300 millones de euros en España por ese concepto



+Están sostenidos por negocios ilícitos, fraudes a usuarios, robo de dinero y de identidad



+El primer torneo local protegido con este acuerdo será la Liga Mexicana



+Actualmente está en más de 20 redes sociales, eliminando más de un millón de videos anuales



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- La Liga Content Protection, de España, y Sky México presentaron un acuerdo de colaboración para tratar de erradicar la piratería en México. Más de dos millones de usuarios consumen contenidos de manera ilegal. El primer torneo local protegido con este acuerdo será la Liga Mexicana del Pacífico de beisbol.



Más de 590 dominios piratas retransmiten LaLiga Santander y se han vuelto un frente a combatir por la Liga Content Protection. En el mes de enero se detectó que a través de estos sitios se registraron más de 216 millones de visitas a nivel mundial y 67.7 millones de usuarios únicos. En México, dichos dominios generaron 4.8 millones de vistas y más de 1.9 millones de usuarios únicos.



Sky registra en promedio, al mes, más de 2.5 millones de usuarios que consumen plataformas ilegales en México.



’Pongámosle el valor que queramos; si el ilegal le vendía por 100 pesos, hablamos de millones de pesos, de impacto económico que está materializándose’, ejemplificó Juan Carlos Muñoz, director de programación de Sky, en una videoconferencia.



’Cada jornada que tenemos el equipo detecta miles de cuentas transmitiendo contenidos ilegales, obviamente eso impacta en millones de usuarios (anualmente) que están disfrutado este contenido sin ningún tipo de pago y lamentablemente no necesariamente es que al final esto llegue a una anécdota divertida, sino que muchos de estos accesos ilegales están sostenidos por negocios ilegales, por fraudes a los usuarios, robo de dinero y de identidad’, argumentó Muñoz.



Con el fin de reducir las transmisiones ilegales, Sky y LaLiga Content Protection crearon una alianza a finales del 2020.



El departamento trabajó en los últimos meses en colaboración con la televisora en las transmisiones de la Liga Mexicana del Pacífico, de quien recientemente obtuvo los derechos, y la Serie del Caribe, para eliminar de los contenidos ilegales de aplicaciones móviles, redes sociales y grupos de IPTV.



Dichas transmisiones congregaron a más de 1.9 millones de usuarios.



’Gracias al esfuerzo de Emilio (Fernández), aunado a los esfuerzos que tenemos internamente con el equipo de Sky, fue todo un éxito. Logramos generar un altísimo impacto en protección de los contenidos’, agregó Carlos Muñoz.



Es la única forma, puntualizó, ’de poder mantener las inversiones, el poder retornar el negocio, esa satisfacción de usuario y evidentemente también la parte económica que no deja de ser el motor de todo esto’.



El acuerdo se extenderá para otras propiedades de Sky que están por definirse.



Emilio Fernández, Director de Operaciones de LaLiga Content, indicó que además de su equipo de 30 especialistas en Madrid, a partir de la colaboración con Sky en la Liga del Pacífico, implementó un laboratorio en la Ciudad de México, que ahora trabaja con tres personas y aumentará a siete en las próximas semanas.



El especialista indicó que hace diez años, antes del auge del internet, España era de los principales países europeos con piratería. Sin embargo, considera que internet ha democratizado la situación y actualmente no hay un país que consuma contenidos ilegales más que otros.



De acuerdo a estudio generado por el departamento, el 80% de los encuestados indicó que hubiera comprado los partidos si no existieran plataformas piratas, es decir, que LaLiga deja de ingresar casi 300 millones de euros en España.



’Nosotros cuando empezamos la lucha contra la piratería, sólo denunciábamos videos en Twitter. Actualmente estamos en más de 20 redes sociales, eliminando más de un millón de videos anuales’, dijo Fernández.



Además de trabajar con Sky, LaLiga Content Protection colabora con el mundial de MotoGP, el mundial de Superbikes, la Liga Belga, Indecopi en Perú y el Ministerio de Cultura y Deporte en España.



La Liga ha luchado contra la piratería desde el 2014 por distintas vías: Legal, que ayuda a los bloqueos de transmisiones tanto en España como internacionalmente; también cuentan con LaLiga Content Protection, que se encarga de desarrollos tecnológicos para el mismo fin.



Otro frente es la concientización de los fans para hacerles saber que la piratearía es un delito; por último, el departamento de Integridad y Seguridad de la Liga que los ayuda a investigar todo lo que no se ve en internet.



Los principales focos de antipiratería son las redes sociales, las aplicaciones móviles, los sitios web, cardsharing & IPTV o decodificadores piratas y los mercados de compraventa.



(Con información de los diarios EL Economista y La Jornada)