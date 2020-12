Tatiana, Marcelo y Claudia entran al juego

Son muchos los que veían una cerrada y anticipada disputa entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum por la candidatura presidencial de Morena, pero la llegada al gabinete de Tatiana Clouthier, les oscurece el panorama.



Ser coordinador de campaña de un candidato presidencial siempre tiene su recompensa, formar parte del gabinete del nuevo Presidente de México, en algún momento.



La incorporación al gabinete presidencial es siempre bien recibido, ya que sitúa a los personajes en cuestión en la antesala de una candidatura presidencial que no siempre llega.



De los últimos seis presidente de México, solamente tres de los coordinadores de campaña consiguieron ser nominados candidatos presidenciales de su partido, aunque sólo uno de ellos –emergente- logró la consolidación: Luis Donaldo Colosio fue asesinado en plena campaña electoral, su coordinador de campaña, Ernesto Zedillo fue el candidato sustituto (en situación de emergencia) y ganador de la contienda presidencial y Josefina Vázquez Mota fue dejada a su suerte por el panismo y se fue hasta el tercer lugar en las preferencias ciudadanas.



Los otros coordinadores de campaña electoral de los candidatos ganadores fueron ilusionados con la posibilidad de una candidatura, aunque en el camino entendieron que no lo serían.



Eso sí, cada uno de ellos, con la excepción de Lino Korrodi ocuparon senadas secretarías de las más importantes dentro del gabinete de quien los hizo coordinador.



Manuel Bartlett Díaz fue secretario de Gobernación y mal perdedor de la candidatura presidencial; Luis Donaldo Colosio, dirigente nacional del PRI y secretario de Desarrollo Social; Esteban Moctezuma, secretario de Gobernación y de Desarrollo Social, cargos que le resultaron demasiado grandes; Lino Korrodi no ocupó ninguna cartera, pues rompió con Vicente Fox; Josefina Vázquez Mota, secretaria de Educación Pública, y Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores. Ernesto Zedillo resultó con el premio grande.



Los que no consiguieron la candidatura presidencial resultaron con un bono de premiación, algunos de ellos motivados por la presión ejercida y otros con contratos de largo plazo.



Bartlett comprometió la victoria de quien le ganó la candidatura presidencial con aquella mítica ’caída del sistema’, siendo el único con las llaves de es cerradura, por lo que premiado con la Secretaría de Educación Pública y el gobierno de Puebla.



Esteban Moctezuma recibió otro premio, ser nuevamente coordinador de otra campaña presidencial, la que perdió Francisco Labastida Ochoa y como Manuel Bartlett, se recicló e insertó en la Cuarta Transformación.



Lino Korrodi pasó en el ostracismo político muchos años y al igual que Bartlett y Moctezuma abrazó la causa de la 4T, aunque no con iguales resultados.



Josefina fue enviada de candidata al gobierno del Estado de México, donde nuevamente fue derrotada y finalmente como premio de consolación la introdujeron como plurinominal al Senado de la República.



Ahora toca a otra mujer, la segunda en ser coordinadora de una campaña presidencial ganadora, Tatiana Clouthier Carrillo, asumir el cargo de secretaria de Economía, por lo que dejará la diputación federal en la que obtendrá licencia. Tatiana es hija de un ex candidato presidencial del PAN y militó mucho tiempo en ese mismo partido, al que renunció hace varios años y se sumó a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, la que, por cierto, coordinó.



Su trabajo fue reconocido por lo que se le propuso una subsecretaría en Gobernación, lo que rechazó, así como también se negó a participar como aspirante al gobierno de Nuevo León.



La nueva secretaria de Economía viene a integrarse en la nueva dependencia, donde se considera tiene un perfil para ocupar ese cargo, al margen de su formación escolar.



Tatiana es hija de un empresario que presidió la Coparmex, por lo que está acostumbrada a las labores que tendrá a su cargo y además de ello, se considera que no será uno más de lo floreros con los que adorna su oficina el Ejecutivo federal.



La inclusión de Tatiana es una adición a la lejana pasarela de aspirantes presidenciales, donde ya se ubican Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.



*****



Las mujeres juegan un papel importante dentro de la 4T, como da cuenta el enroque de Graciela Márquez al Inegi, que dejó vacante la Secretaría de Economía que ocupará Tatiana Clouthier, decisión que fue bien recibida, ya que con su arribo se establecerá una nueva conexión con el empresariado.



También hay una nueva directora de Puertos y una propuesta para ocupar la plaza de vicegobernador en el Banco de México.



[email protected]