LAS CAMPAÑAS NO SOLO SON PARA GANAR ELECCIONES, SON LA PLATAFORMA ELECTORAL PARA LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS.



• Tavo Magaña, gestionará recursos en beneficio del sector cultural.



El rubro del arte, cultura y espacios de recreación se han convertido en el sector con ’cuentas pendientes’, ya que se ha visto que servidores públicos no apuestan por su desarrollo y fortalecimiento, como ha sido el caso en años anteriores, únicamente se destinaba el aumento del 3% al área de cultura y educación.



Como Diputado Local, promete ser la voz que trabaje en conjunto con en el gobernador del estado y el presidente de la república para gestionar recursos en beneficio del Distrito XIV y estos sean destinados a todos los sectores, pero en especial al sector cultural.



Dentro de sus propuestas se encuentran el colocar los cimientos del Tula moderno, estar presente en las comunidades de los municipios de Tula, Tlaxcoapan y Tlahuelilpan pero sobre todo ser un candidato de coalición de los partidos que hoy lideran; PVEM, Morena, PT y Nueva Aliaza.



Las campañas no solo son para ganar elecciones, son la plataforma electoral para los próximos 3 años, Tavo Magaña está enfocado en desarrollar una sociedad integral, educada y apta para cristalizar la transformación en el Distrito XIV.